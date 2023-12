A szövetségi kapitány az MTI-nek értékelve kiemelte: jó ez a csapat, hiszen amit eddig megbeszéltek, az mindig működött.



"Bármit gyakoroltunk és beszéltünk meg, a mai napon negyven percen keresztül nem voltunk jók taktikailag. Az utolsó húsz percre viszont váltottunk a kicsit eltolt öt-egyes védekezésre, amit tegnap gyakoroltunk a Montenegró-Horvátország mérkőzésből tanulva, de nem gondoltam, hogy az utolsó húsz percet folyamatosan így kell védekeznünk" - fejtette ki.

"Két szerzett labda akkora erőt adott, hogy elhittük, tizenöt percben is tudunk csodát tenni. A végén mindenki hozzá tudott tenni védekezésben és támadásban is. Kiemelhetjük Böde-Bíró Blankát is, aki hetest és ziccereket hárított, ami még egy kis pluszt adott, hogy higgyünk" - emelte ki kapusát Golovin. - "A sport olyan, hogy szerencse kell hozzá. Most hozzánk is pártolt, és ugye mondják, hogy ahhoz szegődik, aki többet tesz érte."

A szövetségi kapitány elárulta: védekezésben tervben volt, hogy keresni fogják a testkontaktust, ennek ellenére a horvátok negyven percig azt csinálták, amit akartak, a záró húsz percre viszont úgy lezárták a területeket, hogy nem volt levegő a horvát játékosok körül.

"Megvoltak az ütközések, a megállító faultok, ketten voltunk egy emberen, nem ment tovább a labda, a védekezésben ez a jó mentalitás azt eredményezte, hogy az addig nyugodtan játszó horvát válogatottat zavarba hoztuk. Nagyon egységesek voltunk a végén. Nálunk nincs most olyan játékos, aki egyedül meg tud nyerni meccseket, csapatként viszont sok mindenre képesek vagyunk" - fogalmazott. Kiemelte: nagyon örülnek a győzelemnek, amely lehetővé tette az olimpiai selejtezőtornán való részvételt.

"Folytatnunk kell az elkezdett munkát, úgy látom, hogy nem hiába dolgoztunk ennyit" - zárta gondolatait.