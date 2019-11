A magyar női kézilabda-válogatott 31-25-re legyőzte a házigazda Koreai Köztársaság csapatát a Szöulban zajló Premiere4 Kupa nemzetközi felkészülési torna második fordulójában, szombaton.

A két csapat 25. egymás elleni mérkőzésén a magyarok - 11 vereség és két döntetlen mellett - 12. alkalommal nyertek.

Eredmény, 2. forduló:

Magyarország-Koreai Köztársaság 31-25 (14-13)

a magyar gólszerzők: Kovács A. 6, Háfra, Klujber 5-5, Schatzl, Faluvégi 3-3, Kovacsics, Márton G., Pásztor, Tóth G. 2-2, Vámos 1

Pénteken, az olimpiai bajnok oroszok elleni vereség után Kim Rasmussen szövetségi kapitány kifogásolta, hogy csapata rosszul kezdte mindkét félidőt. Ezúttal nem volt ilyen probléma, a meccs elején a magyarok vezettek, ám a folytatásban előbb támadásban, majd védekezésben is visszaesett a teljesítményük. A dán edző kétgólos hátrányban (7-9) időt kért, cserékkel is próbálkozott, ezek hatására együttese újra lendületbe jött és fordított (13-10).



A magyarok a továbbiakban is nehezen boldogultak az ázsiai csapatokra jellemző mozgékony, gyors játékkal, de a szünetig megőriztek egy találatot az előnyükből.



A második felvonás elején ragyogó védekezésére és Kiss Éva, majd Bíró Blanka védéseire alapozva növelte ismét a különbséget a válogatott, amely több mint 13 percig nem kapott gólt (20-13). A magyarok ezután is magabiztosan kézilabdáztak, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, és mivel felvették a koreaiak tempóját, sok gólt dobtak gyors akciók végén. A csapat többször is vezetett nyolc találattal, végül hattal győzte le a házigazdákat.



A magyar válogatott hétfőn Szerbia együttese ellen zárja a felkészülési tornát, a Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon pedig jövő szombaton Kazahsztán csapata ellen kezdi meg szereplését.

további eredmény:

Oroszország-Szerbia 43-25 (21-11)

pénteken játszották:

Oroszország-Magyarország 29-25 (15-12)

Szerbia-Koreai Köztársaság 28-27 (13-15)

hétfőn játsszák:

Magyarország-Szerbia 8.10

Koreai Köztársaság-Oroszország 10.00

Borítókép: Facebook/Magyar Kézilabda Szövetség