Kim Rasmussen, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya közölte, hogy a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon elért 14. helyezés ellenére nem adja fel, vagyis nem mond le posztjáról.

A magyarok hétfőn 26-21-re kikaptak a legutóbb vb-győztes és Európa-bajnok franciáktól, ezzel ért véget számukra a torna.



"Nagyon hasznos mérkőzést játszottunk a nagyszerű francia csapat ellen" - nyilatkozta a dán edző. Kifejtette: Tóth Gabriella megbetegedett, ezért a tervezettnél sokkal kevesebb lehetőséget kapott az utolsó meccsen, Vámos Petra viszont nagyon jól teljesített, a vártnál is jobban védekezett.



A meccs utolsó negyedében a válogatottnak volt egy 13 perces szakasza, amikor csupán egyszer talált be. Rasmussen rávilágított, hogy Tomori Zsuzsanna, Háfra Noémi és Kovacsics Anikó nagyon sok energiát veszített, elfáradt a hajrára.

A magyarok a csoportkörben legyőzték Kazahsztánt és Szenegált, de Spanyolországtól, Montenegrótól és Romániától kikaptak, így nem jutottak a középdöntőbe. Az alsóházi rájátszásban Argentína legyőzése után következett a franciák elleni vereség.



A magyar női válogatott a 14. helyen zárta a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságot (Fotó: MKSZ)



A legutóbbi Európa-bajnokságon hetedik helyezett magyar csapat akkor jut ki a márciusi olimpiai selejtezőre, ha a tavalyi kontinenstorna 2-6. helyezettjei, vagyis Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia közül legalább négy válogatott kivívja az olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világbajnokságon.



Az Európa-bajnokságról ugyanis az a két legjobb csapat szerez részvételi jogot a selejtezőre, amely a mostani vb-n nem vívja ki az olimpián vagy a kvalifikációs tornán való szereplés jogát.

A hétfői meccs után Kim Rasmussen - riporteri kérdésekre válaszolva - elmondta, nem szándékozik lemondani a posztjáról.



"Soha nem adom fel. Ha a magyar szövetségben úgy gondolják, nem én vagyok a legmegfelelőbb, az az ő döntésük. Úgy gondolom, megdolgoztam ezért, ismerem a csapatot, a kultúrát, jól érzem magam, továbbra is megteszek mindent, ami tőlem telik" - nyilatkozta.



Ezután a szakvezető emlékeztetett, a torna előtt is azt várta, hogy nagyon szoros meccseket hoz majd ez a világbajnokság, az élmezőnyben bármelyik csapat képes nyerni bármelyik ellen, és sok mérkőzésen csak egy vagy két gól dönt majd.



"Általában apróságok döntik el, ki lesz a győztes és ki a vesztes. Ezúttal ezek az apróságok nem a mi javunkra döntöttek. A tavalyi Európa-bajnokságon a szerencse is velünk volt, most viszont ellenünk. Sajnos most minden szoros meccsünket elveszítettük" - magyarázta.

Rasmussen hangsúlyozta, természetesen nem ezért jöttek, nem a 14. helyet akarták megszerezni, de a csalódottsága mellett örül neki, hogy az utolsó két mérkőzésen megmutatták a játékosok, mit tudnak valójában. Ami a torna egészét illeti, a védekezéssel általában elégedett volt a kapitány, mert egyik meccsen sem kaptak túlságosan sok gólt. Megítélése szerint a kapusteljesítmények is rendben voltak, valamint jó volt látni, hogy a kulcsjátékosok a rossz kezdés után talpra álltak, és bár voltak hullámvölgyeik, Háfra Noémi, Kovacsics Anikó és Tomori Zsuzsanna is jobban teljesített a folytatásban.



"Mindannyian jó állapotban térhetnek vissza klubjukhoz. Mindenki nagyon keményen dolgozott, több pozitívumot is hozott számunkra ez a torna" - jelentette ki Rasmussen.



A dán edző felidézte a Románia elleni meccset, amelyen csapata 16-10-re vezetett a szünetben, majd az ellenfél hetven másodperccel a vége előtt egyenlített, és már csak nyolc másodperc volt hátra, amikor büntetőt kapott, és megszerezte a győztes gólt.



"A románok hét a hat elleni játéka elvette az önbizalmunkat, ez rossz döntésekhez vezetett" - tette hozzá a szövetségi kapitány, aki felidézte, többször kerültek már ilyen helyzetbe korábban, és még soha nem gyűlt meg a bajuk vele.

"Ez nem taktikai, hanem mentális probléma".



Rasmussen emlékeztetett arra, hogy létszámegyenlőségnél sokkal jobbak voltak a románoknál, azt viszont nem érti, emberelőnyben miért nem voltak hatékonyak egyik meccsen sem.



Önkritikusan elmondta, ha újra nekifuthatna a világbajnokságnak, még egyszer nem kapna kétperces büntetést a Románia elleni meccs hajrájában, mert az fordulópont volt a sorsdöntő csoportmérkőzésen. Ezután csapata alacsony átlagéletkoráról beszélt.



"Kockázatot vállaltam a fiatalokkal, ezt tudtam is, és nem nagyon jött be. Mélyre ásták magukat, én forgattam őket, hátha ez a megoldás. Igazság szerint zöldfülűek voltunk ehhez a világbajnoksághoz" - jelentette ki.

Rasmussen elmagyarázta, a fiatal kerettagok tapasztalatlannak bizonyultak ilyen nagy tornán, mivel ez nem hasonlítható a Bajnokok Ligájához, az EHF Kupához vagy az NB I rangadóihoz.



"A klub a játékosok otthona, ott biztonságban érzik magukat, tisztában vannak a helyzetükkel, a saját lakásukban tudnak pihenni, a családjuk közelében lehetnek edzés után. A válogatottban nyomást éreznek a média, a szurkolók és a szövetség részéről, és még jó néhány más helyről" - folytatta a kapitány.



A tréner kifejtette, többen lefagynak, amikor a hazájukért játszanak, pedig a klubcsapatukban jól teljesítenek. Nekik idő kell, amíg megszokják a címeres mezt. Indoklása szerint világverseny csak egyszer van egy évben, a BL viszont hónapokig tart, és vereség esetén a következő héten lehetőség van a javításra. Mentálisan nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy valaki készen álljon és képes legyen kezelni a nyomást, amivel a válogatottban szembesül.



A kapitány bevallotta, ő maga is sokkal stresszesebb volt, mint a korábbi világversenyeken, ő is érezte a fokozottabb nyomást Japánban.

Borítókép: Lukasz Laskowski/Getty Images