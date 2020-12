A női kézilabda Európa-bajnokság C csoportjának második fordulójában a magyarok a szerbekkel találkoztak.



A szerbek egy nappal ezelőtt óriási meglepetésre legyőzték a világbajnok holland együttest.



A szerbek ráadásul elveszítették hosszú időre a világklasszis irányítót, Andrea Lekicset is.



A mérkőzést a magyar válogatott kezdte jobban, Zácsik és Kovacsics találataira, Pop Lazics válaszolt kétszer, így öt perc után 4-2-re vezetett a magyar csapat.



A tizedik percben Klujber hetesével tartotta a magyar csapat a kétgólos vezetést. (7-5)



A 12. percre Zácsik már a negyedik gólját lőtte amivel először vezetett 3 góllal a magyar csapat. (8-5)



A 13. percben Zácsik újabb gólja után már négy góllal vezetett Magyarország, ezért Ljubomir Obradovic kikérte első idejét. (10-6)



Az időkérés után továbbra is a magyar csapat volt fölényben a 15. percben Bíró Blanka védett egy hétméterest.



A 20. percre Lukács góljával már öt góllal vezettek a mieink (14-9)



A 25. percre tovább nőtt a magyar csapat előnye, 17-10 volt ekkor az állás.



Az első félidő végén továbbra is szárnyalt a magyar csapat Háfra gólja már a magyar csapat 20. találata volt.



A magyar csapat a szünetben 20-11-re vezetett az enerváltnak tűnő Szerbia ellen.

A második félidőt is a mieink kezdték jobban, Lukács és Zácsik góljaival már 12 gól volt a különbség (24-12)



A 40. percben Kovacsics Anikó már a sokadik üres kapus gólt szerezte, amivel 13 gól volt a különbség a két csapat között. (28-15)



A 43. percben Zácsik már a 10. gólját szerezte, amivel 29-16 volt az állás.



A 45. percre Bíró Blanka is szerzett egy üres kapus gólt, amivel már 31-17 volt.



Tíz percel a vége előtt Lakatos Rita is megszerezte az első gólját, amivel 35-19 volt az állás.



Az utolsó perceken a magyar csapat már ki is engedhetett, a vártnál sokkal magabiztosabban győzött a végig enerváltan játszó Szerbia ellen.



A végeredmény Magyarország-Szerbia 38-26.



Borítókép: Facebook.com/ Magyar Kézilabda Szövetség