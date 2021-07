Gergelics József és Kis Tamás, az MTI különtudósítói jelentik: A magyar női kézilabda-válogatott megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra a tokiói olimpián, miután három vereség után a csoportkör negyedik fordulójában 29-25-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes Spanyolországot, szombaton.

Elek Gábor szövetségi kapitány tanítványai a csoportkör hétfői, utolsó fordulójában a B csoportot vezető és már biztosan továbbjutó svédekkel játszanak. Ahhoz, hogy a magyarok negyeddöntősök legyenek, meg kell verniük Svédországot, miközben a spanyoloknak veszíteniük kell az oroszokkal szemben, a francia-brazil összecsapás pedig nem végződhet döntetlenre.

Eredmény, női kézilabda, csoportkör, B csoport, 4. forduló:

Magyarország-Spanyolország 29-25 (14-11)

Sport365.hu - Letargia és síri csend a tokiói kézicsarnokban A magyar női kézilabda-válogatott 38-31-es vereséget szenvedett a címvédő oroszoktól a tokiói olimpián csütörtökön, ezzel nehéz helyzetbe került a csoportból való továbbjutás szempontjából. A mérkőzés előtt a magyar himnuszt követően Csajkovszkij első zongoraversenyét játszották le Oroszország himnusza helyett, melyet egymás kezét fogva hallgattak végig az oroszok.

A mérkőzés Vámos kihagyott hétméteresével indult, majd Szöllősi-Zácsiknak akcióból sikerült bevennie a kaput, a másik oldalon pedig Bíró védett bravúrral. Az ellentámadásból Vámos talált be, aztán Tomori labdaszerzéséből Márton dobott gólt. A spanyolok 0-3 után "ébredtek fel" először, szépítettek is, de Tomori újabb labdaszerzése és gólja, Bíró második bravúrja, aztán Márton találata nyomán meglógott a magyar együttes (5-1), így a rivális kapitánya időt kért. A spanyolok két Bíró-védés után hétméteresből szereztek gólt, Márton azonban újfent betalált, ezzel megmaradt a négygólos különbség, amelyet Vámos növelt ötre (7-2). Az ellenfél viszonylag gyorsan kétszer is bevette Bíró kapuját, majd a remekül játszó Márton villant ismét, Klujber kapufás góljával pedig ismét "öt volt közte" (9-4). A spanyolok előbb szépítettek, majd három gólra zárkóztak fel, miközben Elek Gábor tanítványainak támadásban percekig semmi nem sikerült.

Márton újabb találatára aztán hamar jött a válasz, Háfra gólját követően pedig kimaradt egy spanyol hétméteres, így aztán Vámos remek megmozdulása után ismét öt góllal vezetett a válogatott (12-7). A rivális ezután kétszer volt eredményes és megint közelebb férkőzött, Háfra viszont kiállításból visszatérve azonnal betalált, Elek Gábor pedig időt kért. Vámos gyönyörű góljára rögtön érkezett válasz, sőt, a spanyolok egy ellentámadásból tovább csökkentették a különbséget, és úgy vonultak szünetre, hogy még meccsben voltak (14-11). A második félidő két spanyol góllal kezdődött, Kisfaludy azonban egy bejátszást követően eredményes volt, Tomori kapufája után pedig ismét csak eggyel vezettek a magyarok (15-14). Klujber hétméteresből növelte az előnyt, Tomori pedig szép gólt szerzett, aztán egy kipattanót Bordás dobott a kapuba. A spanyolok rögtön ezután betaláltak, Klujber azonban - ismét hétméteresből - megint eredményes volt (19-15). Az ellenfél következő találatára Lukács válaszolt, majd Vámos dobott kapufás gólt, így kezdett magabiztossá válni a magyar előny (22-16).

Amikor Bordás hétre növelte a különbséget, akkor a spanyol kapitány időt kért, amely után tanítványai háromszor is betaláltak Bíró kapujába. Ennek eredményeként Elek Gábor kért időt, viszont a rivális hétméteresből tovább faragta a hátrányát (23-20). A magyar akciókat rendre nem sikerült góllal zárni, ehhez Castellanos kapus bravúrjai is hozzájárultak, így a spanyolok nyolc perc alatt feljöttek két gólra (23-21). Klujber aztán lélektanilag fontos pillanatban, kilencpernyi góltalanságot megtörve volt eredményes, az ellenfél azonban lendületben maradt, egy gólra megközelítette a magyarokat, Klujber hétméterese és Bíró védése után viszont ismét két találat választotta el a feleket (25-23). A találkozó Háfra góljával és Bíró újabb védésével folytatódott, aztán Kisfaludy lőtt nagyon szépen a spanyol kapuba (27-23). A hajrában Vámos és Klujber is eredményes volt még, a spanyolok pedig már csak kozmetikázni tudtak az eredményen.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt