Nem is lehetett kérdés, hogy pályafutásuk addigi legnagyobb mérkőzésére készültek a női junior kézilabda-válogatott tagjai azon a bizonyos júliusi vasárnap délutánon. Golovin Vlagyimir együttese a hollandok ellen vívta a győri U19-es Európa-bajnokság döntőjét az Audi Arénában.

A végeredményt azóta mindenki ismeri, a két évvel idősebb generáció után a 2000-es korosztály is megnyerte a hazai rendezésű világversenyét: az aranycsatában 27–20-ra diadalmaskodott.

A sikerkorosztálytól mindenki várta a kiemelkedő eredményt (ami, valljuk be, a magyar utánpótlásban jelenleg az aranyérem), de mégsem látszott a görcsösség, a stressz a játékosokon. Éppen ellenkezőleg: az oroszok elleni elődöntő második félidejét leszámítva végig felszabadult, örömkézilabda jellemezte a társaságot. Pedig nehéz múltbeli eredményeket cipeltek a hátukon: a két évvel ezelőtti Eb-bronz, és a tavalyi vb-ezüst alkalmával is közel volt a csúcs, ám mégsem jött össze a végső siker.

„Tavaly azért veszítették el a világbajnoki döntőt, mert túlgörcsölték a meccset, egytől egyig mindenki a tudása alatt teljesített – mondta a sorozatban második junioralakulatot is a dobogó tetejére kormányzó szövetségi edző, Golovin Vlagyimir. – Még egyszer nem követték el ugyanazt a hibát; amikor bejutottunk a négy közé, azt mondtam nekik: az elődöntőt, amit kértek tőlem, már teljesítettem, innentől szabadságon vagyok. Persze rögtön kitört a röhögés az öltőzőben. De kellettek ezek az apróságok is ahhoz, hogy a legjobbjukat nyújtsák.”

Mások mellett fontos szerepet játszott a végső sikerben Kuczora Csenge is.





Kuczora Csenge a torna All Star-csapatába is bekerült. (Fotó: MKSZ)

A váci irányítót a mezőny legjobb védőjátékosának választották, de bizonyította, hogy az ellenfél kapuja előtt is megállja a helyét, a csapat legeredményesebb tagja volt a maga huszonnégy góljával. Pedig az évad közben súlyos térdsérülése miatt kihagyott kilenc hónapot… A felemelő siker után azt emelte ki, hogy végre megugrották az utolsó lépcsőfokot is.

„Az eddigi világversenyeinken mindig volt egy-egy rosszabb mérkőzés, amely elúszott, és véget vetett a győzelmi reményeinknek. S bár ezúttal sem játszottunk végig jól, mindig volt valaki vagy valami, ami megoldást és utat jelentett a siker felé.”

A siker mellett a lányoknak nem mindennapi élményben volt részük: a döntő előtt ötezresre duzzadt a győri szurkolósereg, amely hatvan percig egy emberként állt mögöttük. A helyzeteit az Eb alatt biztos kézzel értékesítő balszélső, Schatzl Natalie azt emelte ki, hogy a végig remek közönségen kívül egymásra is mindvégig számíthattak.



Eleinte láthatóan nehezen hitte Schatzl Natalie, hogy megnyerték az Európa-bajnokságot. (Fotó: MKSZ)

„Amikor azt mondjuk, hogy csapat, a mi esetünkben ez tényleg azt jelenti. Mindenkinek egyszerre dobbant a szíve, végtelenül örültünk egymásnak, valamennyien egy hullámhosszon voltunk, éppen ezért gondolom, hogy nem lehet kiemelni senkit. Ezt együtt nyertük meg.”

Ez akár egy tökéletes végszó is lehetne, viszont vár még egy közös nagy csata a lányokra. Jövőre a romániai U20-as világbajnokságon búcsúzhatnak el az utánpótlásévektől. Mi pedig várjuk, mire lesznek képesek a felejthetetlen év után 2020-ban.

Forrás: Bruckner Vince – utanpotlassport.hu

Borítókép: MKSZ