Női válogatottunk, miután a dániai Európa-bajnokság C-csoportjának második helyén végzett, a 2. középdöntő csoportban folytatja a kontinensviadal küzdelmeit.



Első ellenfele december 12-én, szombaton 16 órától a D-csoport szintén másodikjaként záró Németország lesz.

A német együttes a csoportkörben 22-19-re tudta legyőzni Romániát, majd a norvégok elleni találkozón megsemmisítő, 42-23-as vereséget szenvedett, végül kisebb meglepetésre 21-21-es döntetlent játszott Lengyelországgal.

Az elsősorban a Bietigheim játékosaiból álló német keret a Bajnokok Ligája-küzdelmek, valamint a két FTC-ben kézilabdázó játékos – Emily Bölk, Julia Behnke – miatt meglehetősen ismerős a magyar válogatott két szövetségi kapitánya számára.



Emily Bölk játéka meghatározhatja a találkozó kimenetelét.

A magyar válogatott 30 alkalommal találkozott Németország legjobbjaival, 19-szer a magyar együttes, 9 alkalommal viszont a németek nyerték az összecsapásokat, valamint két döntetlen is született. Legutóbb szintén az Európa-bajnokság középdöntőjében, a 2018-as franciaországi kontinenstornán nézett szembe egymással a két csapat, az a találkozó rendkívül szorosan alakult, de végül 26-25-re a magyar válogatott nyert.



Péntek délelőtt a magyar válogatott mindkét szövetségi kapitánya, valamint Kovacsics Anikó és Kácsor Gréta is arról beszélt, hogy a sikerhez a védekezés lesz kulcsfontosságú a németek gyors játéka miatt, valamint azt is kifejtették, hogy támadásban a magas védőfal ellen kell megtalálni majd a megfelelő megoldásokat.









A magyar válogatott kerete Németország ellen:



Kapusok: BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZIKORA Melinda (Siófok KC)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (Győri Audi ETO), LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), TOMORI Zsuzsanna (Siófok KC)

Irányítók: KOVACSICS Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), TÓTH Eszter (Motherson Mosonmagyaróvár)

Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC Schaeffler), HELEMBAI Fanny (Váci NKSE)

Balátlövők: CSISZÁR-SZEKERES Klára (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁFRA Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), KÁCSOR Gréta (Váci NKSE), SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra (MTK Budapest)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SCHATZL Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Tartalékok: JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), LAKATOS Rita (Váci NKSE), PÁSZTOR Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Szövetségi kapitány: DANYI Gábor, ELEK Gábor

Szakmai tanácsadó: GÖRBICZ Anita

Kapusedző: BAKOS István

A német válogatott kerete:



Kapusok: Dinah ECKERLE (Metz Handball), Isabell ROCH (BV 09 Borussia Dortmund)

Jobbszélsők: Amelie BERGER (SG BBM Bietigheim)

Jobbátlövők: Marlene ZAPF (TuS Metzingen), Maren WEIGEL (TuS Metzingen), Julia MAIDHOF (SG BBM Bietigheim), Javhenyija Minyevszkaja (SCM Ramnicu Valcea)

Irányítók: Alina GRIJSEELS (BV Borussia 09 Dortmund), Kim NAIDZINAVICIUS (SG BBM Bietigheim)

Beállók: Julia BEHNKE (FTC-Rail Cargo Hungaria), Antje LAUENROTH (SG BBM Bietigheim), Luisa SCHULZE (SG BBM Bietigheim)

Balátlövők: Xenia SMITS (SG BBM Bietigheim), Emily BÖLK (FTC-Rail Cargo Hungaria), Annika LOTT (Buxtehuder SV)

Balszélsők: Ina GROßMANN (Thüringer HC)

Szövetségi kapitány: Henk Groener

