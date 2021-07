Elsődleges célként a csoportból való továbbjutást fogalmazta meg a tokiói olimpiára utazó női kézilabda-válogatottal szemben a hazai szövetség (MKSZ) és Elek Gábor szövetségi kapitány is.

Az együttes elutazása előtt, csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Kirsner Erika, az MKSZ alelnöke kiemelte, "óriási dolognak" tartja, hogy 13 év után a magyar női csapat újra szerepelhet az ötkarikás játékokon.





"Ennél erősebb csoportba nem is kerülhettünk volna, de ha innen sikerül a továbbjutás, akkor ott vagyunk a legjobb nyolc között, és akkor már tudunk tovább gondolkodni" - utalt Kirsner arra, hogy a magyarok a franciákkal, a spanyolokkal, a svédekkel, az orosz olimpiai bizottság csapatával, valamint a brazilokkal szerepelnek azonos hatosban.



"Ha ezek után sikerülne a negyeddöntőbe kerülés is, akkor már a pontszerzésről, valamint a legjobb négy közé jutásról is lehetne elmélkedni" - mondta Kirsner, és hangsúlyozta, a legfőbb céljuk az, hogy örömet szerezzenek a magyar embereknek.

Elek Gábor szövetségi kapitány emlékeztetett rá, hogy a háromhetes edzőtábor jól sikerült, mindhárom helyszínen kiváló vendéglátásban volt részük, annak pedig külön örül, hogy mindhárom edzőmeccsüket meg tudták nyerni.



"Valóban ez a legnehezebb csoport, de én azt szeretném látni a csapattól, hogy bátran és felszabadultan játszik, mert ez lehet a kulcsa a sikeres szereplésnek" - jelentette ki a szakember, aki úgy érzi, az erő megvan a magyar válogatottban, ugyanakkor biztos abban, hogy az ellenfelek is alaposan felkészültek.

"Egyértelmű, hogy szeretnénk továbbjutni a csoportból, de egyelőre csak odáig gondolkodunk" - mondta Elek Gábor, és hozzátette, a jelenlegi helyzetben Tokióban kulcsfontosságú kérdés lesz az alkalmazkodás.



Szerinte ha két azonos képességű csapat találkozik egymással, akkor az fog nyerni, amelyik jobban tud alkalmazkodni a különböző kihívásokhoz és a mostani szituációhoz.

Kovacsics Anikó csapatkapitány elmondta, sérült válla teljesen rendbe jött, maximális erőbedobással tudott dolgozni a felkészülési időszakban, panasza egyáltalán nem volt, és ez annak is köszönhető, hogy a rehabilitációja jól sikerült.



"Fantasztikus és egyben megtisztelő ennek a csapatnak a kapitányának lenni, és abban reménykedem, hogy eredményességben is emlékezeteset tudunk majd alkotni Tokióban" - jelentette ki az irányító.



Fotó: Facebook.com/ MKSZ

Tomori Zsuzsanna azt emelte ki, nagyon sajnálja, hogy végül nem lesznek nézők a mérkőzéseken, mert úgy teljesen más lenne a hangulat, ugyanakkor abban bízik, hogy épp a magyarok lesznek a "sötét ló" a csoportban.



"A felkészülési időszakban azt láttam, hogy összeállt a csapat, stabilak vagyunk és van tartásunk, ha pedig ezt az olimpián is meg tudjuk mutatni, akkor bármelyik ellenfelünknek problémákat tudunk okozni" - fogalmazott a jobbátlövő.



Fotó: Facebook.com/ MKSZ

Lukács Viktória, a Győri Audi ETO KC jobbszélsője azt mondta, furcsa olimpia lesz a tokiói, de a válogatott minden tagja nagyon örül annak, hogy ott lehet. Ugyanakkor a körülményeket illetően minden bizonnyal csak a helyszínen fog kiderülni, hogy pontosan mi várja őket.

A koronavírus-járvány miatt tavalyról idén nyárra halasztott tokiói játékok jövő pénteken kezdődnek, a magyar női kézilabda-válogatott pedig jövő vasárnap játssza első mérkőzését a franciák ellen.

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Kézilabda Szövetség