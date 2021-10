A magyar női kézilabda-válogatott 30-28-ra győzött Szlovákia vendégeként vasárnap az Európa-bajnoki selejtezősorozat második fordulójában Nagytapolcsányban (Topolcany).

A magyar csapatból Szucsánszki Zita és Kovacsics Anikó sérülés, Szöllősi-Zácsik Szandra pedig betegség miatt hiányzott. A bő keretből Lakatos Ritát, Helembai Fannyt és Schatzl Nadine-t nem nevezte a meccsre az új szakmai stáb.



Az első két gólt a vendégek szerezték, majd a lelkesen és gyorsan játszó hazaiak 4-2-re fordítottak, és a folytatásban is pontosabban kézilabdáztak. A magyar együttes támadásban és védekezésben is sokat hibázott, Szikora Melinda védéseinek köszönhetően azonban nem került komoly hátrányba.



Az egyenlítés többször sikerült a gyengélkedő válogatottnak, a vezetést azonban nem tudta visszavenni az első félidőben, a szünetben a házigazdák 14-13-ra vezettek.



A második felvonás elején is remekelt Szlovákia, hat és fél perc kellett, hogy a magyar válogatott - 2-1 után ismét - megszerezze a vezetést. Egy négyes gólsorozat után 21-17-re megléptek a vendégek, de a beálló körüli védekezésük továbbra sem működött, ezt kihasználva a házigazdák továbbra is tapadtak ellenfelükre. Az ötvenedik percben Golovin Vlagyimir ismét időt kért, majd csapata tovább növelte előnyét (19-24).



A hajrában sem tudott felszabadult játékot nyújtani a magyar együttes, sőt, az utolsó percek a hibák miatt ismét izgalmasan alakultak, de Kácsor Gréta és Vámos Petra góljaival a magyaroknak végül sikerült két találattal nyerniük.



A szlovákok legeredményesebb játékosa a Siófokon játszó Simona Szarková volt tíz góllal, Nikoleta Trúnková nyolcszor volt eredményes. Szikora Melinda 14 védéssel járult hozzá a sikerhez.



A két csapat 21. alkalommal találkozott egymással: egy szlovák siker és három döntetlen mellett ez volt a 17. magyar győzelem.

A selejtezősorozat március elején folytatódik, amikor a magyarok kétszer is megmérkőznek a világbajnoki ezüstérmes spanyolokkal. A jövő novemberi északmacedón-montenegrói-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra a csoportok első két helyezettje jut ki. Már biztos résztvevőnek számít a címvédő Norvégia, valamint a rendező országok válogatottjai.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a decemberi, spanyolországi világbajnokság csoportkörének az első fordulójában is találkozik a szlovákokkal.

Eredmény, selejtező, 2. forduló, 5. csoport:



Szlovákia-Magyarország 28-30 (14-13)

a magyar gólszerzők: Lukács 6, Vámos 5, Kácsor, Háfra 4-4, Kovács A., Márton 3-3, Klujber 2, Tóth E., Tóvizi, Bordás 1-1

lövések/gólok: 47/28, illetve 53/30

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1

kiállítások: 4, illetve 6 perc



Portugália-Spanyolország 22-23 (11-14)



szerdán játszották:

Magyarország-Portugália 34-24 (17-15)

Spanyolország-Szlovákia 33-28 (17-11)

Borítókép: mksz.hu