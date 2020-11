Bíró Blanka, a magyar női kézilabda-válogatott kapusa szerint a jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságon minden mérkőzés ajándéknak tekinthető, amelyet meg tudnak rendezni.

Bíró Blanka szerdán az M4 Sport Sporthíradó című műsorában elmondta: a válogatott keret tagjai nagyon nehezen viselték, hogy ilyen sokáig bizonytalan volt a kontinensbajnokság sorsa. Különösen a végső megerősítés előtti napokban voltak feszültek a játékosok, köztük ő is. Miután Dániában a szervezők megkapták a kormány engedélyét - egészségügyi korlátozásokkal - a torna önálló lebonyolítására, a válogatott keret hétfőn megkezdte rövid felkészülést.



"Hét közben Budapesten vagyunk, ahol pénteken még délelőtt edzünk, délután pedig repülünk ki Svédországba. Ott szombat és vasárnap délután felkészülési mérkőzést játszunk a házigazdákkal, délelőttönként pedig kondiedzés vár ránk. A következő napon az utazás, a karantén és a kötelező PCR-teszt miatt kiesik ugyan az edzés, de onnantól kezdve már célegyenesben vagyunk az első meccs előtt" - nyilatkozta a Ferencváros kapusa, aki múlt héten 2022 nyaráig hosszabbította meg szerződését klubjával.



Bíró Blanka kiemelte: a legfontosabb cél most az lehet, hogy minél több mérkőzést tudjanak játszani, mert ez azt bizonyítaná, hogy minden körülmény rendben van.



"Bár én mindig úgy szoktam hozzáállni, hogy csak a következő meccsre koncentrálok, ebben a helyzetben ez most duplán igaz. A vírus okozta helyzetben az Eb-n minden meccset ajándéknak kell vennünk, és pozitívumként megélni, hogy egyáltalán tudunk játszani" - mondta.



A koronavírus-járvány miatt a társrendező Norvégiában egymás után mondták vissza a rendező városok a részvételt, míg múlt hétfőn teljes egészében visszaléptek. Ezt követően a dán szövetség várta, hogy a kormány és a hatóságok jóváhagyják a torna önálló megrendezését. Ennek bejelentésére hétfőn került sor, keddre pedig az is hivatalossá vált, hogy a találkozókat zárt kapuk mögött rendezik meg.



Az Eb-n a magyar válogatott Kolding városában játssza csoportmérkőzéseit. A decemberi tornán 16 csapat szerepel és 47 mérkőzést játszanak. A csoportkörben a magyar válogatott 4-én Horvátországgal, 6-án Szerbiával, 8-án pedig a világbajnok Hollandiával találkozik. A csoportkörben Kolding és Herning is két-két, a középdöntőben pedig egy-egy csoportnak ad otthont, a döntő hétvégét pedig Herningben rendezik.



