Angola és Argentína is először nyert a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság csoportkörében.

A harmadik fordulóban, kedden az afrikai csapat meglepetésre legyőzte Szlovéniát, a dél-amerikaiak pedig Kínát verték meg.

A spanyol válogatott 29-20-ra legyőzte Szenegált a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság keddi játéknapján, a csoportkör harmadik fordulójában.

A magyar érdekeltségű C csoport jacusirói mérkőzésén a Siófok spanyol irányítója, Nerea Pena három gólt dobott. Csapata továbbra is százszázalékos a tornán.

A hollandok 51 gólt dobtak Kubának, a Ferencváros beállója, Danick Snelder kétszer talált be.

A brazil válogatott hat góllal kikapott a Koreai Köztársaságtól. Az Érd jobbszélsője, Alexandra do Nascimento háromszor, a Győr balátlövője, Eduarda Amorim pedig kilenc alkalommal volt eredményes.

Eredmények, csoportkör, 3. forduló:

A csoport:

Angola-Szlovénia 33-24 (16-12)

korábban:

Hollandia-Kuba 51-23 (22-11)

később:

Norvégia-Szerbia, Kumamoto 12.30



D csoport:

Argentína-Kína 34-28 (18-13)

korábban:

Oroszország-Kongói DK 34-13 (19-7)

később:

Svédország-Japán, Kumamoto 11.30

B csoport:

korábban:

Koreai Köztársaság-Brazília 33-27 (16-14)

később:

Franciaország-Ausztrália, Jamaga 11.00

Dánia-Németország, Kumamoto 12.30



C csoport:

korábban:

Spanyolország-Szenegál 29-20 (14-13)

Montenegró-Magyarország 25-24 (13-12)

később:

Románia-Kazahsztán, Jacusiro 11.00

Borítókép: japanhandball2019.com