A magyar női kézi válogatott Székelyudvarhelyen készül a 2021-re halasztott olimpiára, erről társoldlunk, az erdélysport.hu számolt be. Írásukat változtatások nélkül közöljük.



A tokiói olimpiára készülő magyar női kézilabda válogatott Székelyudvarhelyen edzőtáborozik – olvasható a Székelyföldi Kézilabda Akadémia – kezilabda.ro – hivatalos oldalán.

A székelyudvarhelyi sportcsarnokban napi két edzéssel készül majd az olimpiára a június 28-án Székelyföldre érkező magyar női kézilabda válogatott.



Az Elek Gábor szövetségi kapitány által irányított csapat a tervek szerint öt napot tölt Székelyudvarhelyen és környékén. A lányok egy közönségtalálkozón is részt vennének azon a héten (június 28. és július 2. között), illetve egyik edzésükön a szurkolók is jelen lehetnének – természetesen mindkét alkalommal a járványügyi szabályok betartásával. A csapat ellátogat majd a Madarasi Hargitára is.

Az ötnapos edzőtábort a Magyar Kézilabda-szövetség, illetve a határontúli magyar kézilabdázás támogatására létrehozott Együtt Növünk Fel! Alapítvány koordinálja. A magyar válogatott július 25-én játssza első találkozóját a tokiói olimpián.

Forrás: erdelysport.hu

Borítókép: mksz.hu