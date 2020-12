Csütörtöktől a középdöntőkkel folytatódó női kézilabda Eb mérkőzéseit is élőben közvetíti a Sport1.

A magyar női válogatott szokatlanul hosszú pihenő után, csak szombaton lép először pályára a középdöntőben. Ahogyan az „alapszakaszban”, úgy a Sport1 a folytatásban is változatlanul élőben közvetíti a mieink meccseit, változatlan szereposztással.



Továbbra is Méhes Gábor a kommentátor, szakértőként pedig az egykori válogatott játékos, Borsos Attila lesz a segítségére. Az első három találkozóhoz hasonlóan most is legalább 30 perces felvezetéssel hangolódunk a meccsekre, benne interjúkkal, elemzésekkel.

A magyar válogatott középdöntős mérkőzéseinek menetrendje a a Sport1-en:



december 12. szombat



15:15: MAGYARORSZÁG – Németország, élő közvetítés, Sport1

december 14. hétfő



20:00: MAGYARORSZÁG – Románia, élő közvetítés, Sport1

december 15. kedd



20:00: MAGYARORSZÁG – Norvégia, élő közvetítés, Sport1

Borítókép: sport1tv.hu

Forrás: Sport1tv.hu