A Románia elleni győzelem után a magyar válogatott társkapitánya, Danyi Gábor értékelte a mérkőzést.



"A mai mérkőzésen a védekezés stabilitása volt, ami átsegített minket a nehezebb periódusainkon, illetve ezekben az időszakokban mindenki kivette a részét, nem hátráltak be a játékosok, hanem odamentek és megcsinálták. A mai teljesítménynél tudunk sokkal jobban is játszani és fogunk is. A norvégok ellen is szeretnénk bizonyítani."











Borítókép: Facebook.com/ Magyar Kézilabda Szövetség