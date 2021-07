Az olimpiára készülő magyar női kézilabda-válogatott 24-23-ra legyőzte a tokiói csoportellenfél Brazília csapatát a Siófokon rendezett hétfői edzőmérkőzésen.

Eredmény:

Magyarország-Brazília 24-23 (13-14)

A magyarok gyenge védekezését kihasználva a vendégek hat perc alatt 6-2-re elhúztak, és a folytatásban sem csökkent számottevően a különbség, ezért a 13. percben Elek Gábor időt kért. A szövetségi kapitány a visszarendeződés és a védekezés hiányosságaira hívta fel a figyelmet, de ez sem eredményezett változást, ugyanis hamarosan már 12-7-re vezetett az ellenfél. Időnként a hazaiak támadójátéka is akadozott, majd a brazilok is hullámvölgybe kerültek, így egymás hibáiból próbáltak élni a csapatok. A magyarok a 27. percben egy ötös gólsorozat végén egyenlítettek (13-13), és bár a túloldalon Renata Arruda kiválóan védett, csapata 11 percig nem talált a hálóba, így a szünetben szoros volt az állás. A második félidő elején sem játszott olyan színvonalon, olyan pontosan a magyar együttes, mint a múlt heti két edzőmeccsen, ezért ismét háromgólos hátrányba került. A hazaiak ezután nagy küzdelemben egy 5-1-es szériával fordítani tudtak, így 1-0 után ismét vezettek (20-19), de előnyüket az újabb hibák miatt nem tudták megtartani. Renata Arruda továbbra is bravúrosan teljesített, Janurik Kinga védéseire alapozva mégis visszaszerezte a vezetést a házigazda, három perccel a vége előtt. Az utolsó percben Schatzl Nadine találatával vált biztossá a magyar siker, amelyet elsősorban remek küzdőképességének köszönhet a válogatott.

A két csapat 17. alkalommal találkozott egymással, négy brazil siker és két döntetlen mellett ez volt a 11. magyar győzelem. A magyar válogatott múlt kedden Montenegrót 28-22-re, pénteken Brazíliát 34-31-re győzte le, majd pénteken utazik Tokióba, ahol a felkészülés hajrájában Norvégiával találkozik. Ezt követően jövő vasárnap Franciaország ellen kezdi meg szereplését az ötkarikás játékokon.

