Golovin Vlagyimir nem lehet elégedett, mert nem teljesült a cél, de rendkívül fiatal csapatával együtt a kapitány is felbecsülhetetlen tapasztalatokat szerzett a világbajnokságon.

“A megfogalmazott célt mindig teljesíteni kell, és ez nem sikerült, ezért nem beszélhetünk sikerről, de én nem engedhetem meg magamnak, hogy pusztán az eredmények alapján ítéljek. Ezért nyolcas osztályzatot adok a csapatomnak” - válaszolta Golovin Vlagyimir a MOL Csapatnak a női kézilabda világbajnokságról hazatérve.

A magyar válogatott elé a legjobb nyolcba jutást tűzte ki célként az MKSZ, ám a két elszenvedett vereség miatt nem sikerült a középdöntős csoport első két helyének egyikét elcsípni. A mieink végül két vereséggel és négy győzelemmel zárták a világbajnokságot, ami a 10. helyre volt elég.

Fotó: International Handball Federation/Facebook Fotó: International Handball Federation/Facebook

“Nemcsak maga a világbajnokság, a tétmeccsek, a sorozatterhelés volt rendkívül hasznos a csapat számára, hanem az együtt töltött hosszú idő is, hiszen november 22. óta együtt vagyunk. Sőt, én a vb-meccsekhez hozzá számolnám a franciák elleni két felkészülési mérkőzést is. Ez nyolc mérkőzés, ennek a tapasztalatai nemcsak a lányoknak, nekem is nagyon sokat segítenek, mert bizonyos hiányosságok csak versenykörülmények között tárhatók fel” - szögezte le a kapitány.

SZOKATLANUL PUHA VÉDEKEZÉS

Az utóbbi évtizedben a női kézilabda-válogatottunk akkor volt sikeres, amikor a védekezés összeállt, és a Golovin előtti kapitányok is nagyobb súlyt fektettek a csapatunk védekezésére, illetve a kapussal való összecsiszolására. Ez általában működött is, a spanyolországi világbajnokságon azonban szokatlan módon elöl volt kevesebb gondunk, hátul annál több.

“Mi is a védekezéssel foglalkoztunk a legtöbbet, és mi is többet vártunk a csapattól, mert tény, hogy sok gólt kaptunk” - mondta Golovin, aki maga is meglepődött rajta, hogy az első két meccsen, Szlovákia és Csehország ellen is 29 kapott góllal nyertünk.

“Elsősorban a hármas posztokon voltak problémáink, vagy inkább úgy mondanám, hullámzó volt a teljesítményünk a védelem közepén, mert voltak nagyon jó és nagyon rossz időszakok is. De ez csapatjáték, nem szabad senkin elverni a port, mert ha úgy is tűnt, hogy ezen a vébén a ketteseink jól zártak, én sokszor hiányoltam tőlük a besegítést középen." A csapat összteljesítményét kell nézni védekezésben, és leszögezném, hogy sok előre mutató pozitívumot is láttam.”

Nemcsak a védekezéssel volt némi gond, hanem a kapusaink sem igazán hozták azt a teljesítményt, amit megszoktunk tőlük. A két dolog nyilván összefügg, egy jól dolgozó fal mögött a kapusnak is könnyebb dolga van, és Golovin is inkább úgy fogalmazott, hogy “nem kiegyensúlyozott” a kapusteljesítmény.

“Így van, a védekezés és a kapusteljesítmény nem függetleníthető egymástól, de például a németek elleni mérkőzés megmutatta azt is, hogy amikor Bíró Blankának jó napja van, akkor nemcsak a védelem által kikényszerített sablonlövéseket védi, de óriási bravúrokra is képes. Egyébként bár nem sikerült a győzelem, a németek elleni meccsen elégedett voltam a védekezésünkkel, és persze Blanival is, de a kiegyensúlyozottságon még sokat kell dolgoznunk.”

VEZÉR KERESTETIK

A néhol kicsit fejetlennek, vagy még inkább vezér nélkülinek tűnő magyar védekezésből nagyon hiányzott Tomori Zsuzsa, aki néhány héttel a világbajnokság előtt mondta le a szereplést.

“A sportban előfordulnak ilyen szituációk, sajnos nincs mit tenni, el kellett fogadni a helyzetet. Mind a játéktudására, mind a rutinjára nagy szükségünk lett volna, de nem foghatunk semmit egy játékos kiesésére. "Úgy gondolom, a védelem közepén szereplő játékosaim jól küzdöttek, beleadtak mindent, és bizonyos szakaszokban megmutatták, hogy készen állnak a feladatra, ám sajnos voltak akár egy meccsen belül is olyan megingások, amiket megbüntetett az ellenfél. Ilyenkor pedig egy fiatal játékos kétkedni kezd, oda lesz az önbizalma, és jönnek az újabb hibák.”

“Ezért mondom, hogy nagyon fontos torna volt a világbajnokság a csapatunk jövője szempontjából. Sok ilyen helyzetet, nehéz pillanatot kell megélnie a játékosoknak, hogy tanuljanak belőlük, és jobb játékossá váljanak, aki a következő világversenyen már nem veszíti el a fonalat két rosszul sikerült megoldás után.”

A NÉMETEK ELLENI MECCSRE ÉPÍTKEZÜNK

Golovin némi töprengés után a Németország elleni meccset mondta a vébé csúcspontjának. “Kiváló lelkiállapotban, nagyon jó csapatszellemmel és győzni akarással álltunk neki a meccsnek, és bármilyen furcsa is, hogy egy vesztes meccset választok, nekem ott tetszett a legjobban a csapat. Ha mentálisan rendben vagyunk, akkor egy ilyen vereségből is nagyon sokat lehet tanulni. Más kérdés, hogy rosszul is ki lehet jönni belőle…”

A magyar csapatnak nagyon rosszul jött ki a vb lebonyolítása, hiszen a németek elleni csoportkörös vereség után egyből Dániával találkoztunk a középdöntő első fordulójában, pedig jó lett volna még nyalogatni a sebeket, és helyrebillenteni a csapat önbizalmát Kongó vagy Dél-Korea ellen.

“Kétségkívül jobb lett volna egy hozzánk hasonló játékerejű csapattal kezdeni, de a dánok elleni összecsapás rávilágított egy problémára, amit kezelnünk kell. Nem kezdtünk rosszul - bár a játékunk sebességével már az első félidőben is volt bajom -, de amikor az ellenfél rákapcsolt, az első félidő végén egy törést éreztem a csapatban, és többen egyszerűen elengedték a meccset. Ilyen nem történhet meg soha többet!” - mondta határozottan a kapitány.

“Az ilyen helyzetekhez is kell a nemzetközi rutin. Nagyon fájt a németek elleni vereség, egy szoros meccset egy góllal elveszíteni mindig erősen megviseli a játékosokat. De egy világbajnokságon nincs idő ezen rágódni, meg kell tanulni túllépni rajta, hogy ne menjen rá a következő meccs is.”

A KLUBOKKAL EGYEZTET A KAPITÁNY

A főállású kapitány a következő időszakban országos roadshow-ra indul, a magyar NBI-ben szereplő csapatokat fogja végiglátogatni, és eszmecserékre készül a csapatokat vezető szakemberekkel.

“Szerencsére összetartó közeg a magyar szakma, és személyesen is jó kapcsolatot ápolok a legtöbb edzővel, ezért produktív megbeszélésekre számítok. A klubedző és a válogatott kapitány számára is fontos a kapcsolattartás, meg lehet beszélni egyes játékosok egyéni hiányosságait, illetve az egyéni fejlesztés legfontosabb pontjait. Nem mondhatom meg egy edzőnek, hogy kit játszasson és hogyan, maximum tanácsolhatok, de mivel közösek az érdekeink, semmiképpen nem árt beszélgetnünk.”

“Korra már nem annyira, a rutint nézve azonban még fiatal a csapatom, mert hiába van kint az olimpián egy játékos, ha csak perceket kap a pályán. Nekünk arra van szükségünk, hogy a válogatott játékosok a klubjukban első számúak legyenek, igazi vezérek, mert ilyenekre van szükség a nemzetközi mezőnyben. A kvalitások megvannak, rengeteg tehetséges kézilabdázónk van, de a fejlődésüket biztosítanunk kell.”

Zárszóként rákérdeztünk a kapitánynál, hogy ki volt szerinte a mieink legjobbja a világbajnokságon. “Vámos Petra” - vágta rá szinte gondolkodás nélkül Golovin. “Csapatban gondolkodom, hiszen a győzelem és a vereség is közös, és egyébként is nehéz ez után a vébé után kiemelni, mert minden meccsen más emelkedett ki, de Petra 20 évesen védekezésben és támadásban is kiválóan teljesített szinte az egész tornán” - zárta a gondolatait a kapitány.

Forrás: molcsapat.hu