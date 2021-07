A magyar női kézilabda-válogatott a csoportkör második mérkőzésén hatgólos vereséget szenvedett Brazíliától. Elek Gábor csapatának, így két mérkőzés után továbbra sincsen pontja a tokiói játékokon.

"Nagyon szégyellem magam" - kezdte értékelését Elek Gábor. "Tizennégy átlövés és nyolc betörés kapott góllal nem lehet a továbbjutás szempontjából csoportrangadónak kezelt mérkőzést megvívni. Nagyon sok negatívum volt ebben a mai találkozóban. Edzésen sokat beszélünk bizonyos szarvashibákról, amiket nem szabad elkövetni, és amikor ezek előjönnek, nyilvánvaló, hogy ezek nem a koncentráció legbiztosabb jelei.



"A hibákat ma terítetten raktuk fel a pályára."

Hozzátette: egyelőre tanácstalan, nem tudja, mi volt a gyenge teljesítmény oka.

"Azt nyilvánvalóan nem lehet feltételezni a játékosokról, hogy nem akarnak, ezt tegyük is félre. De hogy mitől van bennük ez a gát, az jó kérdés. A kudarc persze közös, az enyém is, a szakmai stábé is" - fogalmazott.

"Az biztos, hogy ezzel nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magunkat a továbbjutást illetően, vagy talán még annál is nehezebbe" - mondta.



Bíró Blanka szerint hiányzott a feszesség a védekezésükből, főleg középen nagyon szétszedték őket a brazilok, és támadásban is nagyon sok volt a hiba. Hogy a csapatkapitány, a hétfőn vállsérülést szenvedett Kovacsics Anikó kiválása mennyire viselte meg a csapatot, a kapus így reagált:

"Tegnap edzésen, amikor láttuk a sérülését, akkor mindenki nagyon megijedt, de tudtuk jól, hogy nem segít nekünk, ha most ezen sokat agyalunk. Erre nem lehet fogni a mai vereséget, hiszen végig itt volt velünk, az öltözőben is sokat segített. Úgy gondolom, hogy a pályán kellett volna sokkal, de sokkal többet nyújtanunk ezen a mérkőzésen."

Borítókép: Facebook.com/ MKSZ