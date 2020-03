Az orosz női kézilabda-válogatott - a spanyol Ambros Martín szövetségi kapitány irányításával - zavartalanul készül az olimpiai selejtezőtornára, amelyen a magyar csapattal is azonos csoportban szerepel.

A koronavírus-járvány miatt az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) szünetelteti a klubcsapatok és a válogatottak összes versenysorozatát, így a női olimpiai selejtezőtornákat sem rendezik meg a hétvégén. Az oroszok Győrben léptek volna pályára a kazah, a szerb és a házigazda magyar csapat ellen, de a halasztás ellenére is megtartják közös edzőtáborukat, amely péntek óta tart.

"Természetesen figyelembe vesszük, hogy nem kell Magyarországra utaznunk, de a tervek szerint egy hétig együtt gyakorolunk. Újoncokat is meghívtunk az edzőtáborba, hogy megismerjék a nemzeti csapat működését és a követelményeket" - nyilatkozta az orosz szövetség honlapján Ambros Martín.

Az edző felidézte, hogy a hazájában, Spanyolországban nagyon aggasztó a helyzet, rendkívüli állapotot vezettek be, hiszen sokan betegedtek meg, már halálos áldozatokat is követelt a járvány, az orvosok rendkívüli munkát végeznek, de Oroszországban nincsenek ilyen problémák.

A kapitány hozzátette, nagyon szeretné, ha a bajnokság és az Orosz Kupa problémamentesen érne véget - vagyis nem lenne szükség halasztásokra -, mert ebben az esetben olimpiai címvédő válogatottjuk könnyebben felkészülhet az ötkarikás kvalifikációs tornára és az Európa-bajnoki selejtezőkre, a Rosztov-Don pedig - amelynek szintén Ambros Martín a vezetőedzője - a Bajnokok Ligája negyeddöntőjére.



