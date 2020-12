Merkovszki Pál, a Gyöngyös kapusa bekerült az Egyesült Államok férfi kézilabda-válogatottjának húszfős keretébe a januári, egyiptomi világbajnokság előtt.

A PLER és a Ferencváros korábbi, a Gyöngyös jelenlegi játékosa a dél-karolinai Myrtle Beachen született, ezért rendelkezik a magyar mellett amerikai állampolgársággal is. A 20 éves Merkovszki az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy a nagyszülei vándoroltak ki az Egyesült Államokba, és a mai napig ott élnek, a szülei viszont nem.



"Az édesanyám pontosan azért döntött úgy, hogy engem Amerikában szeretne világra hozni, hogyha egyszer ilyen helyzetbe kerülök, akkor hasznomra válhat az amerikai állampolgárság, és ebből profitálni tudjak. Tökéletesen működött a terve" - mesélte a kapus, aki tavaly tagja volt az ifjúsági világbajnokságon ötödik helyezett magyar válogatottnak.



A nemzetközi szövetség (IHF) november elején jelentette be, hogy az Egyesült Államok válogatottja is indulhat a világbajnokságon, mivel a koronavírus-járvány miatt nem tudták lebonyolítani az észak-amerikai és karibi térség (NACHC) selejtezőtornáját.



Az IHF indoklása szerint az ország nemcsak szakmai szempontból, hanem a sportág televíziós közvetítési lehetőségét tekintve is az NACHC legfontosabb tagjának tekinthető, ráadásul a térség selejtezőjében indulni kívánó válogatottak közül ők végeztek a legelőkelőbb helyen a legutóbbi Pánamerikai Játékokon.



Ezt követően az amerikaiak azonnal toborzásba kezdtek, és sportági szövetségük honlapján felhívást tettek közzé. A jelentkezőknek egy 15 perces videót kellett küldeniük e-mailben, amelyben az szerepel, hogyan futnak, ugranak, lőnek, támadnak és védekeznek, kapusok esetében pedig hogyan védenek. Előnyt élvezett, aki mérkőzésfelvételt küldött magáról.



A jelentkezők közül a Robert Hedin szövetségi kapitány vezette hattagú szakmai stáb előbb 35 játékost választott ki, majd szombaton húsz főre szűkítette a keretet.



"Nem tudtam erről a lehetőségről, egy csapattársam küldte el a cikket, amiben írták, hogy az interneten keresnek válogatott játékosokat az amerikaiak. Sokáig gondolkodtam, hogy egyáltalán jelentkezzek-e, végül a határidő utolsó napján döntöttem el, hogy megpróbálom, és megnézem, milyen az amerikai csapat, milyenek a lehetőségek" - nyilatkozta Merkovszki Pál.



Hozzátette, az edző egyből megkereste, és hosszan beszéltek telefonon. Ezután mindent mérlegelt, sok ember véleményét kikérte, és mindenki azt mondta, ez egy jó lehetőség, ne hagyja ki. Az egyetlen hátulütője, hogy emiatt a magyar felnőtt válogatottban soha nem szerepelhet.

A kapus elmondása szerint a játékosok nagy része Európában kézilabdázik, mert Amerikában még gyerekcipőben jár a sportág, most próbálják felfuttatni.

"A kapitány azt mondta, nem olyan rossz a helyzet, ahogy az emberek gondolják. Szó sincs arról, hogy olyanok kezdenek el kézilabdázni, akik soha életükben nem játszottak. Többnyire olyanok vannak a csapatban, mint én, kettős állampolgárok, de még senkit nem ismerek. Nagyon színes a felhozatal, a világ szinte minden tájáról vannak a keretben kettős nemzetiségű játékosok" - mesélte.



A Gyöngyös kapusa elmondta, január 4-én kezdik a közös felkészülést Dániában.



"Ez olyan lesz, mintha egy teljesen új csapatba igazolnék. Hosszabb folyamat lesz, mire összekovácsolódik a csapat" - vélekedett.

Merkovszki elárulta, a következő világeseményekre is szabadkártyát kapott az Egyesült Államok válogatottja. Hangsúlyozta, szeretné, ha a következő három világbajnokságon a csapat folyamatos fejlődésen menne keresztül, és elérkezne oda, hogy komoly játékosai vannak, és a sportág meghatározó szereplőinek is fel kell készülniük belőlük.



Az amerikaiak eddig hatszor - legutóbb 2001-ben - szerepeltek világbajnokságon, de az összes mérkőzésüket elveszítették. Januárban Norvégiával, Ausztriával és Franciaországgal játszanak majd az E csoportban. A magyarok az A csoportban a németekkel, az uruguayiakkal, valamint a Zöld-foki Köztársaság válogatottjával találkoznak.



A 32 csapatos világbajnokságot január 13. és 31. között rendezik Egyiptomban.

Borítókép: Facebook.com/ Gyöngyösi Kézilabda Klub