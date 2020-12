A női kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában a horvát válogatott kapusa az év egyik legérdekesebb védését mutatta be a mérkőzés 19. percében.



Ekkor déli szomszédaink 9-7-re vezettek, amikor a holland csapat támadott a hátrány csökkentéséért.



Az akcióból Kramer letette szélre a Ferencváros szélsőjének, Angela Malesteinnek aki a kapu felé indult. Lövését úgy védte a horvátok kapusa, a szintén Magyarországon védő Tea Pijevic, hogy a horvátok kapusának a kezébe ragadt a labda.

A találkozót végül óriási meglepetésre megnyerte Nenad Sostaric csapata, aminek következtében továbbjutottak a középdöntőbe.



A magyar női kézilabda-válogatott kedden este Hollandia ellen lép pályára, és amennyiben nem kap ki, biztosan a legjobb 12 között lesznek.



Borítókép: Facebook.com/ Hrvatski rukometni savez

