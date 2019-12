Siti Beáta másodedző szerint a magyar női kézilabda-válogatott nagyjából tudja a megoldást a román csapat játékára a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörének utolsó fordulója előtt.

"Nagyjából tudjuk a megoldást, alapvetően a Neagu-féle egyéni, illetve páros kapcsolatokat kell megoldanunk védekezésben. Nagyon feszült, kőkemény mérkőzésre számítok. Tudjuk, mi a tét, de nem fogjuk túlaggódni ezt a kérdést" - nyilatkozta az MTI-nek a csapat csütörtöki edzése után Siti Beáta.



Az edző a CSM Bucuresti balátlövőjére, Cristina Neagura utalt, aki négy forduló után a világbajnokság góllövőlistájának második helyén áll, 44 lövésből harminc alkalommal volt eredményes, vagyis csapata "össztermésének" (93) csaknem harmada fűződik a nevéhez.



A magyar keret tagjairól a korábbi 135-szörös válogatott játékos elmondta, mindenkinek benne van a lábában az elmúlt öt nap. Próbálták forgatni a csapatot, de vannak, akik többet játszottak másoknál, őket igyekeztek frissíteni fizikálisan.



A magyarok szombaton 39-15-re legyőzték Kazahsztánt, majd vasárnap Spanyolországtól 29-25-re, kedden Montenegróról 25-24-re kikaptak, szerdán pedig 30-20-ra nyertek Szenegál ellen, így az utolsó forduló előtt a C csoport harmadik helyén állnak.



"Mentálisan voltak hullámvölgyek. Nagyon megviselt minket a spanyol meccs, de le a kalappal a lányok előtt, mert extra volt, ahogyan visszajöttek a Montenegró elleni mérkőzésre. Nagyot léptünk, hogy újra azt a játékot és azt a csapatot lássuk, amit megszoktunk" - folytatta Siti.



Hozzátette, nem volt szerencséjük a Montenegróval szembeni meccsen, és ez megint elvett a játékosok energiájából, ennek ellenére a Szenegál elleni találkozó az elejétől kezdve nagyon egyértelmű volt, ez mutat egyfajta mentális erőt is a csapatban.

Az edző úgy fogalmazott, jó dolog, amikor vannak olyanok, akik kiegyensúlyozottan jó formát mutatnak, de ez most nem adatik meg.



"Most izzadságszagú melósruhával, óriási szívvel és akarattal kell küzdenünk. Van egy viszonylag jó kapusteljesítményünk, ők tudnak extrát hozni. A többiekre sokkal inkább az jellemző, hogy csapatként dolgoznak, minthogy egy-egy ember sziporkázna, vagy eldöntené a mérkőzést. Ez is lehet egyfajta recept" - magyarázta.



A Románia elleni találkozó pénteken - magyar idő szerint - 11 órakor kezdődik Jacusiróban. A magyarok akkor jutnak tovább a csoportból - harmadik helyezettként -, ha legalább döntetlent érnek el, viszont már biztosan nem vihetnek magukkal pontot a középdöntőbe. A továbbjutás azért is rendkívül fontos, mert a világbajnokság győztese kijut a jövő nyári, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak márciusban.



"Mindenki pontosan tudja, mit nyerhetünk vagy veszíthetünk a pénteki hatvan perc során, mi ezt pluszban nem hangsúlyozzuk. A következő 24 órában a szakmai stáb azt fogja sugallni, hogy a tét ellenére ezt a helyzetet nem lehet görcsösen megélni" - szögezte le Siti Beáta.



A korábbi világklasszis irányító rávilágított, a tapasztaltabb játékosoknak nagyon stabilnak kell lenniük ahhoz, hogy a fiatalok ne roggyanjanak meg ebben a feszültségben, hiszen utóbbiak tudnak extra lendületet hozni, téthelyzetben viszont könnyebben bizonytalanná válhatnak.



"Jelenleg ilyen stádiumban van az ő kézilabdás karrierjük. Minden olyan mérkőzésen, mint a holnapi, összeadódik a megszerzett tapasztalat, és ezt később kamatoztathatják" - vélekedett Kim Rasmussen szövetségi kapitány segítője.



A tavalyi, franciaországi Európa-bajnokságon az átlövők sokkal bátrabban játszottak és sokkal többször vállalkoztak lövésre, mint ezúttal Japánban. Siti hangsúlyozta, ennek a legfőbb oka, hogy az egy évvel ezelőtti tornának nem volt különösebb tétje.



"Ez nyilván óriási különbség. Tudomásul kell venni, hogy az embereink még nem voltak ilyen téthelyzetben, sőt vannak, akiknek válogatott szinten kevés mérkőzésük van. Ez adott esetben el tudja venni a felszabadultságot" - nyilatkozta.



A tréner elismerte, hogy a jelenlegi szituáció okozta terhet meg lehet élni béklyóként, ő viszont máshogyan közelít ehhez a fontos mérkőzéshez.



"Most nem az olimpiai kvalifikáció számít, csak ez a hatvan perc. Semmi más. Hogy utána mi lesz, az már a következő nap kérdése. Én most minden energiánkat csak erre a hatvan percre összpontosítanám" - jelentette ki Siti Beáta.

Borítókép: Facebook.com / Magyarorszagom.hu - Ami magyar, az csak jó lehet