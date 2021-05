Nem túlzás azt állítani, hogy a Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo Hungaria összecsapása a K&H női kézilabda liga legjobban várt eseménye. A mostani bajnoki csúcsrangadó előtt a győrietokc.hu szedte összeössze az elmúlt tíz év párharcainak alakulását. Írásukat változtatások nélkül közöljük.

Visszatekintésünket a 2010-2011–es szezontól kezdtük, hiszen a jelenlegi keretek több meghatározó játékosa is szerepet kapott ezen időszak alatt. Az elmúlt évtizedben összesen 30 alakalommal találkozott csapatunk a Ferencvárossal bajnoki mérkőzésen.

A mérleg jelentős győri fölényt mutat, 22 győzelem mellett 2 döntetlent és 6 vereséget értünk el. A harminc találkozóból 15-öt rendeztek Győrben, ahol 14 győzelem és egy vereség született, míg a Népligetben rendezett 15 találkozóból 8-szor nyertünk, 2 döntetlennel, 5 alkalommal vesztesen hagytuk el a pályát.

Ha tovább merülünk a számok birodalmában, látható, hogy a legnagyobb arányú győri győzelem 17 gólos volt (2011. szeptember 11. Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo Hungaria 37 – 20), míg az FTC együttese három gólnál többel sosem tudta megverni a Győri Audi ETO KC-t bajnoki mérkőzésen.

16 olyan mérkőzés volt, ahol több, mint harminc gólt dobtunk a Fradinak, sőt 2012-ben negyven fölé is sikerült jutnunk (2012. január 11. FTC-Rail Cargo Hungaria – Győri Audi ETO KC 30 - 41). A Ferencváros ötször jutott 30 lőtt gól fölé ellenünk, ebből a legtöbb 37 találat volt (2015. május 7. FTC-Rail Cargo Hungaria – Győri Audi ETO KC 37 – 36).

Az elmúlt tíz évben lejátszott bajnoki mérkőzéseken, beleértve az idén lejátszott találkozót is, összesen 919 alkalommal vették be a győri lányok a Ferencváros kapuját, míg ellenfelünknek csak 851-szer sikerült. A 919 győri gólból Görbicz Anita egymaga 159-et vállalt, ez a góljaink több, mint 17 %-a, mellette Eduarda Amorim 92-szer, míg Stine Oftedal 30-szor talált be az FTC kapujába.

A most következő, 2021. május 5-ei csúcsrangadó után reméljük ezek a számok még inkább csapatunk javára billentik majd a mérleget és egy nagy lépést tesznek a lányok a 16. bajnoki cím felé vezető úton.

Forrás és borítókép: győrietokc.hu