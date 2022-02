Kácsor Gréta, Hámori Konszuéla, Töpfner Alexandra és a francia Catherine Gabriel nyártól a Debrecen élvonalbeli női kézilabdacsapatában folytatja pályafutását.

A DVSC Schaeffler szerdán jelentette be az új játékosok szerződtetését.



A 21 éves balátlövő Kácsor Gréta ifjúsági Európa-bajnoki, junior világbajnoki és junior Európa-bajnoki címet is szerzett 2017-ben, illetve 2018-ban. A felnőtt válogatottban eddig 17 mérkőzésen 36 gólt dobott, részt vett a 2020-as kontinenstornán és a tavalyi világbajnokságon is.



Az NB I-ben 134 meccsen 529-szer volt eredményes.

Debrecenbe a Váci NKSE csapatától érkezik, ahogyan a 25 éves jobbátlövő Hámori Konszuéla is, aki eddig 221 mérkőzésen 448 gólt szerzett a magyar élvonalban. A felnőtt válogatottban két alkalommal szerepelt.

A 26 éves Töpfner Alexandrát az Alba Fehérvár együttesétől igazolja át a DVSC. A jobbszélső a tavalyi világbajnokság előtt tagja volt a magyar válogatott bő keretének.

A 27 esztendős francia kapus, Catherine Gabriel korábban a Besancon és a Nantes játékosa volt, jelenleg a Paris 92 csapatát erősíti. Hazája válogatottjában eddig 23 alkalommal védett. A 2019-es világbajnokságon ő lett

a torna legjobb statisztikájú kapusa, 81 lövésből 34-et hárított, ami 42 százalékos hatékonyságot jelent.

A debreceniektől idén nyáron távozik Csapó Kyra, Aleksandra Vukajlovic és Szabó Dóra, akiknek lejár a szerződésük. Arany Rebeka és Poczetnyik Luca a Dunaújvárosi Kohász KA-hoz kerül kölcsönbe, Borgyos Panna dunaújvárosi kölcsönadását pedig meghosszabbítják.

Borítókép: Facebook.com/ Kácsor Gréta Handball