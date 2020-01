A női kézilaba Magyar Kupa legjobb nyolc közé jutásáért vívott rangadóján a Vác az Érddel találkozott.



A találkozó esélyese az Érd, ráadásul még döntetlen esetén is Szabó Edina lányai jutnak tovább.



A mérkőzés a váciak számára indult jobban Radosavljevic góljával 4-2-re vezettek már Szilágyi Zoltán tanítványai.



Ám öt perccel később Király Réka góljával az Érd egyenlíteni tudott (6-6)



11:50-nél állt az óra, akkor, amikor Király Réka újabb góljával először vezetett az Érd, így Szilágyi Zoltán kikérte első idejét.



Ez jót tett a váciaknak Hámori Konszuéla góljával, már 9-7-re a váciaknál volt az előny.



A 18. percben Kácsor Gréta második góljánál Szabó Edina kért időt. (10-8)



Öt perccel a félidő vége előtt Szonja Radosavljevic lőtt gyorsindítás gólt, amivel továbbra is tartja a kétgólos előnyét a Vác (13-11)



Kuczora már a negyedik gólját lőtte a félidő előtt így hárommal mentek már a váciak a szünet előtt négy perccel. (14-11)



A félidőben még egy gyors gólváltás volt Kuczora góljára Tóth Gabriella válaszolt, így 3 góllal vezetett a Vác a félidőben.



A második félidőt a Vác kezdte jobban, már öt góllal is vezettek Szilágyi Zoltán tanítványai, de Jerabkova, illetve Tóth Gabriella góljaival háromra jött vissza az Érd. (18-15)



A hetedik percben időt kért Szilágyi Zoltán miután egy gólra jött fel az Érd. (18-17)



A 10. percre már Szabó Edina tanítványai voltak előnyben, de Hámori erre erre gyorsan reagált. (19-19)

Óriási volt a csata, a 45. percben továbbra is döntetlen volt a mérkőzés állása Termány Rita góljával (21-21)



Egy rendkívül feszült hangulatú találkozón Kácsor góljával újra előnybe került a Vác, amikor Szabó Edina időt kért.(24-23)



Ez megfordította a menetét a találkozónak Szabó Laura góljaival az Érd vezetett. Szilágyi Zoltán ekkor időt kért, ezzel sikerült nekik megállítani az érdi rohamokat (25-26)



Öt perccel a vége előtt Király Rékát, harmadszor is kiszórták, majd Hámori Konszuéla meglőtte az ötödik gólját. (26-26)

A végjáték a hazaiaknak sikerült jobban és nem kis meglepetésre megnyerték a mérkőzést.

A végeredmény: Vác-Érd 29-26

Mérkőzés utáni sajtótájékoztató:

Borítókép:Sport365.hu