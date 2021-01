Bartha Csaba klubelnök elmondása szerint további érkezők várhatóak a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatánál.

"Két játékossal tárgyalunk, az egyikkel közel van a megegyezés, rövidesen be is fogjuk jelenteni. Egy másik posztra pedig keresünk még játékost, néhányan a látóterünkben vannak, de hamarosan ez is el fog dőlni" - nyilatkozta Bartha szombaton az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette, az alapelveik nem változtak az elmúlt évekhez képest, továbbra is szeretnének az európai élmezőny egyik meghatározó csapata lenni.

"Minden évben magasak az elvárások felénk a támogatóink és a közvélemény részéről, ennek szellemében alakítjuk ki a játékoskeretet a következő idényre" - szögezte le.



A győriek eddig négy kézilabdázó szerződtetését jelentették be: a jobbátlövő Háfra Noémi és a balszélső Schatzl Nadine a Ferencvárostól, a montenegrói balátlövő Jelena Despotovic a Debrecentől, az irányítóként is bevethető dél-koreai jobbátlövő, Ju Unhi pedig Puszanból érkezik idén nyáron.



A klubelnök elmondta, vannak olyanok, akik valószínűleg nem maradnak a csapatnál, és hangsúlyozta, a meghatározó játékosnak számító távozóktól szeretnének méltóképpen elbúcsúzni, mert rengeteget tettek a klub sikereiért.



Eddig Görbicz Anita és a brazil Eduarda Amorim távozása tűnik biztosnak, mindketten befejezik a pályafutásukat.

