A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdázói közül Fodor Csenge után a norvég Veronica Kristiansen is megfertőződött a koronavírussal.

A klub honlapjának hétfői beszámolója emlékeztet, hogy a magyar válogatott balszélső megbetegedésére pénteken derült fény, ezért a csapat nem utazott el a montenegrói Buducnost Podgorica elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésre.





Az egész keret és a szakmai stáb karanténba került, a Mosonmagyaróvár elleni bajnoki meccset is elhalasztották, majd hétfőn a világ- és Európa-bajnok norvég átlövő tesztje is pozitív lett. Tünetei egyiküknek sincsenek.



A többiek negatív eredményt produkáltak, és amennyiben ez a szerdai mintavételen is így lesz, a járványügyi hatóság a karantént eltörli.

Kép: