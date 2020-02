Az Érd női kézilabda-csapata 6 éven keresztül volt bronzérmes az NB1-ben, emellett az elmúlt 10 évben négyszer szereztek érmet a Magyar Kupában is. A klubot teljes egészében a város üzemelteti, a megnövekedett költségeket azonban már nem képesek előteremteni.

A csapat fenntartása eddig is közel fél milliárdba került, a havi finanszírozási igény most azonban közel kétszeresére nőtt. Ezt az összeget már nem tudják előteremteni a befolyó adókból, ráadásul az újonnan bevezetett Áfa-kötelesség is megnehezíti a helyzetet.

Az érdi polgármester, Dr. Csőzik László szerint két lehetőség van arra, hogy orvosolják a helyzetet. Az egyik az, hogy olyan szponzort, vagy szponzorokat találjanak, akik a költségek nagy részét át tudják vállalni, a másik, hogy csökkentsék a színvonalat és jóval kisebb értékű játékosokat szerződtessenek.

Csőzik hangsúlyozta nincs szó arról, hogy meg szeretné szüntetni a csapatot.

Hozzátette: fontosnak tartja a saját nevelésű játékosok alkalmazását, és az utánpótláskorú játékosok fejlesztését.





Nem akarják elsorvasztani a csapatot, de a költségek csökkentésére szükség van.

