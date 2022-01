A Győri Audi Eto KC norvég kapusa, Silje Solberg két évvel meghosszabbította szerződését a győri együttessel. – számolt be róla a Rába-partiak honlapja.

Solberg 2020 óta erősíti a győrieket, és 2023-ig írt alá, amit most egy évvel meghosszabbított.



„Nagyon jól esett, hogy a klubvezetés már most felajánlotta számomra a hosszabbítás lehetőségét. Örömmel mondtam igent, hiszen nagyon jól érzem magam Győrben és a csapatban is. A klubban minden adott a magas szintű munkavégzéshez. Egy nagybetűs CSAPAT tagja lehetek, amely igazán sokra hivatott. Óriási motiváció van mindenkiben közös céljaink elérése érdekében. Az idei szezon is megmutatta, hogy jó helyen vagyok, nagyon várom, hogy az a sok munka, amit közösen a csapat és a klub végez meghozza a gyümölcsét. A stabilitás, ami a Győri Audi ETO KC-t jellemzi volt az egyik kulcs a szerződésem hosszabbításánál. Nagy várakozásokkal tekintek az idei és a következő szezonok elé, szeretnék minél több címet begyűjteni a csapattal.” - nyilatkozta a norvég hálóőr.



Silje Solberg Siófokról érkezett Győrbe, ahol az első idényében Magyar Kupát nyert, a bajnokságban ezüstérmet szerzett és a Bajnokok Ligájában bronzérmes lett a Rába-partiakkal.



