A Győr női kézilabda-csapatát erősíti a következő idénytől a balátlövő, Háfra Noémi, valamint a balszélső Schatzl Nadine.



Mindkét játékos a rivális Ferencváros csapatától érkezik a Rába-partiakhoz, akikkel 3 éves szerződést írt alá az ötszörös BL-győztes együttes.



Háfra tagja volt a 2018-ban junior világbajnok magyar válogatottnak, illetve ugyanabban az évben Eb-7. helyezett válogatottnak is, ahol a torna legjobb balátlövőjének választották.



„Évek óta figyeltük Noémi játékát. Egyértelműen a magyar kézilabdázás legnagyobb tehetségéről van szó. Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és bízom benne, hogy Győrben még jobb játékossá válhat, ami nem csak nekünk, hanem a magyar válogatottnak is az érdeke. Korábban is elmondtam, hogy ha van olyan magyar játékos, aki a Győri Audi ETO KC szintjét képviseli, akkor mindent megteszünk, hogy Győrben szerepelhessen. Noémi maximálisan megfelelt az elvárásainknak, éppen ezért hároméves szerződést írtunk alá.” - nyilatkozta a klub elnöke Dr. Bartha Csaba a klub honlapjának.



„Megtisztelő, hogy Győrbe igazolhatok nyártól. Tudom, hogy az Audi ETO-ban más helyzetben leszek, mint jelenlegi klubomban, hiszen más a koncepció. De azért lehetek jövőre a Győri Audi ETO KC játékosa, mert eddig sem ijedtem meg soha a kihívásoktól. Nem félek a versenyhelyzetektől, és természetesen mindent szeretnék megtenni majd a közös sikerekért. Várom már a közös munkát, de nyárig természetesen minden megteszek jelenlegi csapatomért.” - nyilatkozta Háfra Noémi a győriek honlapján

