Néhány héttel ezelőtt derült ki a szörnyű hír a magyar női kézilabda-válogatott korábbi átlövőjéről, Tóth Tímeáról, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála.

Eddig két műtéten és két kemoterápiás kezelésen van túl, azonban ez őt nem törte meg.

A korábbi kézilabdázó edzéseket vezet utánpótlás-egyesületében és a SPORT TV-n is újra láthattuk őt a képernyőn.

Legnagyobb álmát továbbra sem adta fel, az anyaságot.

„A Sport Tv-be mindig nagyon jó érzésekkel megyek be, szinte mint a második családomhoz, szóval, ha jól vagyok, biztosan látnak majd még.” – nyilatkozta Tóth Tímea a Blikknek.

Tóth a kezelésekkel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon jó szakemberek foglalkoznak vele, akik tudatosították benne, hogy túl fiatal ahhoz, hogy ne csináljon végig egy kemoterápiát.

Tóth Tímea két évvel ezelőtt mindössze 12 naposan elveszítette kisfiát, Lacikát.

„Elengedhetetlen, hogy örömmel tekintsünk vissza arra a gyönyörű 12 napra, ameddig szülők lehettünk.

„Szeretnék meggyógyulni, és újra anya lenni.” – tette hozzá a Ferencváros korábbi átlövője.

A Ferencvárosi szurkolók a Mezőkövesd elleni hazai bajnoki mérkőzés előtt egy molinóval kívántak jobbulást melyen ez állt. „Küzdeni mindig, kitartás Tóth Timi”

„Ahogy a pályafutásom alatt, a szurkolók szeretetéből most is nagyon sokat tudok meríteni. Nem is akartam elhinni, amikor először láttam a Fradi-tábor üzenetét, nagyon jól esett. Hihetetlen az is, mennyi embertől, akár ismeretlenektől kaptam biztató üzeneteket, vagy akár olyanoktól, akik hasonlón mennek keresztül. Nagyon hálás vagyok ezekért.” – zárta szavait Tóth Tímea.

Borítókép: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images