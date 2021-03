Többszörösen is volt oka az örömre a Győri Audi ETO KC stábjának.

A Győri Sportcsillagok Gáláján a zöld-fehérek női kézilabdacsapatának több játékosát, és szakvezetőjét is díjazták. Mivel a koronavírus terjedése miatt már a 2019-ben nyújtott teljesítményért sem tudták átadni a díjakat a sportolóknak, ezúttal dupla gálára került sor.



2019-ben és 2020-ban is a Győri Audi ETO KC érdemelte ki a legjobb csapatnak járó elismerést. Ugyancsak mindkét évben díjazták Danyi Gábort, mint a legjobb edzőt. 2019-ben az év felfedezettjeként Kürthi Laura is ünnepelhetett, míg 2020-ban Eduarda Amorim kapott elismerést. Utóbbi a A Magyar Sportújságírók Szövetségének különdíjában részesült.

Borítókép: gyorietokc.hu

Jakabos Zsuzsanna munkáját Győrben is elismerték. A váltóban Európa-bajnok úszót ezúttal lakhelyén ismerték el. A győri színekben versenyző Jakabost 2019-ben a város legjobb sportolójának választották. Bár nem egy friss eredményről van szó, a díjátadót csak most sikerült megtartania a városnak. Az ünnepélyes gálán nem csak őt ismerték el, hanem a 2020-ban remeklő kenust, Takács Kincsőt is.