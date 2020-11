Meghosszabbította szerződését a Ferencváros női kézilabda-csapatának kapusa Bíró Blanka.



A 26 éves hálóőr 2016-ban Vácról érkezett a zöld-fehér alakulathoz, és azóta nemcsak a Ferencváros, de a magyar női kézilabda-válogatottnak is meghatározó tagja lett.



„Nagyon szeretek itt lenni, szeretem a Ferencvárost, érzem a bizalmat és a körülmények is adottak ahhoz, hogy tovább fejlődjek" - nyilatkozta a Ferencváros honlapjának a hálóőr.





Hozzátette, hogy fontos szerepet játszott a döntésében, hogy a csapat keretét az előrelépésnek megfelelően erősítették meg.

„Nem titok, hogy a megállapodás már korábban megszületett, de már akkor is tudni lehetett, hogy miként változik a keret, hogy komolyabb céljaink lehetnek. Bár most rengeteg nehezítő körülménnyel találtuk magunkat szembe, így is be kell bizonyítanunk, hogy jó csapat vagyunk. Nem zavar egyáltalán a nyomás, amiért sikereket várnak tőlünk. Ezt a helyzetet élvezni kell, nem pedig nyomásként megélni. Aki aláírja a szerződését a Ferencvároshoz, az azt is aláírja, hogy csak a győzelem az elfogadható eredmény.”

A Ferencváros kapusa az évek során rengeteg tapasztalatot szerzett a bajnokikon, a Bajnokok Ligája-mérkőzéseken vagy épp a válogatott találkozók alkalmával.

„Megtiszteltetés, hogy elértem erre a szintre, hogy tőlem várnak segítséget a társak, és próbálok is ennek megfelelni. Akkor a legnehezebb ez, amikor én sem tudok valamiért olyan teljesítményt nyújtani, amilyet szeretnék, de tudom, hogy számítanának rám. Ettől is több leszek, persze, és már csak ezért is stabilnak kell lennem, ahogyan már korábban is mondtam.” - nyilatkozta a kapus a klub honlapján.

Borítókép: fradi.hu

Forrás: Fradi.hu