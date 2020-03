Öt új játékost igazolt a 2020/21-es szezonra a DVSC-Schaeffler NB I-es női kézilabdacsapat - jelentette be a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Ábrók Zsolt elmondta, hogy a debreceni együttesben folytatja pályafutását a német Thüringer HC válogatott kapusa, Ann Cathrin Giegerich, akivel egy plusz egyéves szerződést kötöttek.



A Békéscsabától kettő plusz egy évre igazolták le a szerb átlövőt, Aleksandra Vukajlovicot, a Ferencváros csapatától pedig egy évre érkezik a junior válogatott jobbszélső, Bánfai Kíra. A Dunaújvárostól szerződtette a klub a kapus Csapó Kyrát, míg a Ferencvárostól visszatér Debrecenbe Hornyák Dóra.



A távozókról szólva közölte: családi okok miatt a meghosszabbított szerződésének felbontását kérte a válogatott Bulath Anita, mivel mégsem folytatja pályafutását. A 36 éves balátlövő korábban a Dunaújváros, a Veszprém, a horvát Podravka Koprivnica, illetve a dán Köbenhavn és Viborg HK csapatában szerepelt. A magyar válogatottban 2004 és 2015 között 106 mérkőzésen 239 gólt dobott. Varsányi Nóra szinténvisszavonul az aktív játéktól. Távozik az együttestől Triffa Ágnes, Oguntoye Viktória és Karnik Szabina is.



Az alig 23 év átlagéletkorú csapat vezetőedzője továbbra is Köstner Vilmos lesz.



Ábrók Zsolt a sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy az elitképzést biztosító országos akadémiai rendszer részeként a női szakágban Győr és Budapest mellett Debrecenben kezdi meg működését az akadémia. A szakmai feladatokra a magyar szövetség a DVSC Kézilabda Kft-t kérte fel. Hozzátette: a képzés célja, hogy a 15-19 éves korosztály legjobbjaiból elsőosztályú játékosokat neveljenek. Az első kiválasztást március 19-én tartják majd a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.



Papp László, Debrecen polgármestere hangsúlyozta, hogy jelenleg a női kézilabda a város legsikeresebb sportága, amely az akadémiai rendszerrel tovább erősödhet. Az utánpótlás-neveléshez Debrecenben a megfelelő anyagi forrás és az infrastruktúra is rendelkezésre - fűzte hozzá.



A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a következő szezonban is a Schaeffler-csoport - amely az FAG Magyarország Kft. debreceni csapágygyárának is a tulajdonosa - lesz a DVSC névadó szponzora.



Borítókép: DVSC kézilabda