A Women Forum Club Handball története 2014 óta íródik A szervezet tagjai a különböző nemzetközi kézilabda sorozatokban (Bajnokok Ligája, EHL, EHF-Kupa) induló klubok.



A csoportosulás alapító klubjai között természetesen ott volt a Győri Audi ETO KC csapata is. A WFCH legfőbb célja a klubok érdekeinek képviselete az Európai Kézilabda Szövetség és a Nemzetközi Kézilabda Szövetség szervezetén belül, a képviselői helyet kapnak az EHF illetékes bizottságaiban is.



A 2021 május végén, Budapesten, a DELO EHF FINAL4 apropóján szervezett éves közgyűlésen tisztújításra is sor került.



A győri kézilabda-csapat nemzetközi igazgatója elindult a választáson a szervezet elnöki pozíciójáért, a közgyűlés pedig titkos szavazással úgy döntött, hogy Szabó Tamás vezesse tovább a Women Forum Club Handball-t elnökként.

“Óriási megtiszteltetés, hogy a tagság támogatásáról biztosított, és megválasztottak elnöknek! Mivel a csapattal a FINAL4 miatt “buborékban” voltam, sajnos személyesen nem tudtam jelen lenni a közgyűlésen, így azonban még értékesebbnek érzem a sikert. Először is köszönöm a Győri Audi ETO KC vezetésének, Dr. Bartha Csaba elnök úrnak, hogy ambícióimat támogatta. És természetesen köszönöm a klubok támogatását is, igyekszem meghálálni munkámmal a bizalmukat! Egy izgalmas, kihívásokkal teli időszak következik most, ahol sok lehetőség lesz a klubérdekek képviseletére. A korábbi évek munkájának is köszönhetően mára már súlya van a WFCH-nak, számottevő szervezet, amelyet nem lehet megkerülni a nemzetközi kézilabda életben! A szervezet eddig megszerzett tekintélyét szeretném erősíteni a vezetésem alatt, valamint célom, hogy tovább növekedjen a résztvevő klubok létszáma.” - nyilatkozta Szabó Tamás a Győr honlapjának.

Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC

Forrás: győriaudietokc.hu