Az ujjáalakuló érdi női kézilabda csapat számtalan fiatal játékost igazolt.



Egerből teszi át székhelyét a korábbi fehérvári kapus Győrfy Alexandra, Békéscsabáról érkezik Walfisch Mercédesz, de a korábban a Ferencvárosban szereplő Mód Noémi is Horváth Roland csapatát erősíti a következő szezontól.









Az Érd női kézilabda csapata a tavalyi szezonban a negyedik helyen fejezte be a bajnokságot, az idei év végén pedig több kulcsjátékosát is kénytelen volt elengedni az érdi kézilabda csapat, és 10 év után távozott Szabó Edina is a vezetőedzői posztról.



Az érdiek új edzőjüket múlt pénteken mutatták be.

