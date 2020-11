A 2020-as női kézilabda Eb-t közvetítő Sport TV Kézivezérlés című műsorának vendége volt Nerea Pena, spanyol válogatott kézilabdázó.



Amellett, hogy beszélt az Eb-vel kapcsolatos várakozásairól és a spanyol válogatott jelenlegi helyzetéről, a fájdalmas siófoki szakítás is szóba került. Elmondta, életében először függesztették fel, és nem indokolták meg a történteket, de nem csinálna semmit másképp, és nagyon nehezen tette túl magát a dolgon.

Nera Penát október közepén mentette fel a munkavégzés alól egykori csapata, a Siófok KC. A felek pár héttel később közös megegyezéssel szerződést bontottak. A spanyol játékos ezt követően Dániába, az Esbjerghez igazolt.



Most már a válogatottal készül a december 3-án kezdődő Európa-bajnokságra, Spanyolországban érte el Ágai Kis András és Borsos Attila.Az októberi felfüggesztéséről és ennek körülményeiről a következőket mondta:



„Ez volt az első ilyen tapasztalatom az életemben, hogy felfüggesztettek, én is meglepődtem.



Nem volt egy jó tapasztalat, a végén már nagyon rosszul éreztem magam. Tíz nap alatt minden megfordult. Őszintén nem számítottam rá. Tudtam, hogy mindig van ilyen kockázat egy csapatnál, ha sok a jó játékos, és komoly célok vannak.



Nem sikerült meccseket nyerni, de tényleg nem gondoltam, hogy októberben másik csapatot kell keresnem.”

Felelt arra a kérdésre is, hogy Fodor János megindokolta-e neki a felfüggesztést. „Nekem nem. Nem is beszéltem utána vele, vagyis a menedzseren keresztül beszéltünk csak” – válaszolta. Felvetődött az is, hogy szerinte mit kellett volna másképp csinálnia:



„Meg kellett volna nyerni a meccseket, amiken kikaptunk. Tisztában vagyunk vele, hogy a teljesítmény nem volt jó. Ha én lettem volna az edző, vezető vagy nem tudom, én biztosan másképp csináltam volna. Én más kultúrából jövök, az a baj, hogy nem ugyanúgy gondolkozom. Hogy csináltam volna valamit máshogy? Hogy őszinte legyek ezalatt az idő alatt nem tudtam volna.”

Elmondta, hogy nagyon hosszú idő alatt tudta magát túltenni a történteken. „Három és fél hétig nem tudtam kézilabdázni. Ez volt a legnagyobb bajom. Persze edzettem, a fizikai állapotom nem volt rossz, de mikor aláírtam az Esbjerghez, az volt az első, hogy hívtam az edzőt, hogy nem tudom, mit vár tőlem most, de három és fél hétig nem csináltam semmit, és nehéz azért a nulláról száz százalékot hozni azonnal például a Rostov elleni meccsen.



Ez rossz volt, de abban a pillanatban meg akartam oldani a szituációt, próbáltam nem mással foglalkozni, nem akartam szomorú vagy mérges lenni. Elég rossz volt a szitu maga ahhoz, hogy én még rosszabbá tegyem. Nem volt egy szép rész az életemben, persze abszolút nem, de nem csinálnék semmit másképp.”

A 2020-as női kézilabda Eb-t december 3-tól a Sport TV közvetíti.

Borítókép: siofokkc.hu

Forrás: sport1tv.hu