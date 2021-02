Danyi Gábor, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője szerint "nem kell nagy csodákra számítani" a Ferencváros elleni, szerdai bajnoki rangadón, mert a két csapat nagyon jól ismeri egymást.

A szakvezető kedden az M1 aktuális csatornán elmondta, a feszített tempó miatt csak hétfő óta készülnek a találkozóra, mert pénteken még a Buducnost Podgorica otthonában játszottak Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést, amit 26-21-re megnyertek.



A meccs után különgéppel utaztak haza, ennek köszönhetően jutott ideje a pihenésre a csapatnak.



"Kínosan ügyeltem arra, hogy ne beszéljünk a Fradi elleni mérkőzésről, először tudjuk le a montenegrói találkozót" - szögezte le.



Danyi hozzátette, egyik játékosának sem kell külön ecsetelni, mit jelent egy Győr-Ferencváros mérkőzés, legyen az bárhol, bármikor.



"Ez olyan szintű presztízsmérkőzés, aminek szerintem túl is van értékelve a jelentősége. Ez csak egy meccs, ami nagyon sokat jelenthet a bajnoki cím megszerzése felé vezető úton, de rengeteg találkozó van még hátra a bajnokságból" - nyilatkozta.



A BL-ben, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő ETO vezetőedzője leszögezte, nagyon jól ismeri egymást a két csapat, ezért nem kell nagy csodákra számítani szerdán. Meglátása szerint nagy lesz a küzdelem a pályán, és a párharcok megnyerése döntheti el a rangadót.



"A klub filozófiájában az első helyen szerepel, hogy mindig a lehető legjobbak legyünk, mindig próbáljunk meg a klubhoz méltóan szerepelni, vagyis győzni. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt szerdán folytassuk" - vélekedett.



Az FTC legutóbb 2017. október 31-én tudta legyőzni a Győrt, pedig azóta már nyolc alkalommal találkozott egymással a két együttes. Danyi szerint győri részről ebből lehet mentális előnyt kovácsolni, de ugyanígy a másik oldalon is fel lehet használni, hiszen minden sorozat megszakad egyszer.



"Biztos vagyok benne, hogy a Ferencvárosnál erről az oldalról nézik, persze, mi azt szeretnénk, ha ez most nem szakadna meg. Próbálunk saját magunkra összpontosítani, és azt a szellemiséget és azt a kézilabdát felvonultatni, amit az elmúlt években képviseltünk" - hangsúlyozta.



A női NB I mostani idényében már csak a Győr és az FTC rendelkezik százszázalékos mutatóval.

Borítókép: facebook