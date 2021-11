A női kézilabda NB1 legjobban várt rangadóján a Győr és a Ferencváros egymás ellen lép pályára az Audi Arénában. A két csapat a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában továbbra is veretlen, ráadásul vezetik csoportjukat.



Az idei szezonban eddig Ambros Martin csapata, a Győr valamennyi találkozóját megnyerte, míg a Ferencváros a bajnokságban továbbra is 100%-os a BL-ben pedig két alkalommal játszott döntetlent az idei szezonban.



A találkozó előtt a győriek Stine Oftedalt, valamint Crina Pinteát, míg a ferencvárosiak Csiszár Szekeres Klárát kérdezték saját klubjuk oldalán.

„Nem készülünk másképp és a felkészülésünk is hasonló lesz, mint az eddigi mérkőzéseken. A papírforma szerint a Győr az esélyes, de jó lenne ha pontot, pontokat tudnánk onnét elhozni, ezért maximális erővel készülünk. Az éles végjátékokban elért győzelmek csak építik a csapatot. Bízom benne, hogy most is lesz valaki, aki átlendíti a csapatot a holtponton és egy jó mérkőzést tudunk játszani. Ellenfelünk nagyon jó formában kézilabdázik, nem lesz könnyű dolgunk. – nyilatkozta Csiszár-Szekeres Klára.

"Nagyon kemény mérkőzésre számítok, hiszen az EHF legutóbbi erősorrendjében ez a két csapat áll az első két helyen, ez mindent elmond. Nagyon kemény és nagyon fontos találkozó lesz mindkét csapatnak. Nagyon bízom benne, hogy telt ház lesz. Mindent meg akarunk tenni azért, hogy újra megnyerjük a bajnoki címet. Nagyon fontos lesz, hogy támadásban meg tudjuk állítani őket, és hogy rendben legyen a védekezésünk, hogy futni tudjunk rájuk." – nyilatkozta Stine Oftedal, a győriek világklasszisa.

„Már nagyon vártam, hogy visszatérhessek. Mindenki sokat segített, hogy ez minél előbb megtörténjen. A Kastamonu elleni mérkőzésen semmi fájdalmat nem éreztem. Nagyon jó emlékeim vannak a legelső Ferencváros elleni találkozóról, de azok csak emlékek. Most mindenkinek fel kell készülnie, mert egy nagyon kemény mérkőzés lesz.” – mesélte a győriek honlapján a sérüléséből felépülő Crina Pintea.





A ferencvárosiaktól négyen távoztak nyáron: Háfra Noémi és Schatzl Nadine a Rába-partjára, Pásztor Noémi az MKC-hoz, míg Hadfi Gréta az Érd együtteséhez igazolt. A csapat megerősítésére Szöllősi-Zácsik Szandra, Hársfalvi Júlia, és Itana Grbic érkezett, míg a Győrtől Eduarda Amorim és Beatrice Edwige a Rosztov Don együtteséhez, Puhalák Szidónia Siófokra igazolt, míg Görbicz Anita visszavonult.





A mérkőzésen telt ház fogadja majd a csapatokat, ami 5500 nézőt jelent.

A két csapat eddig 80 alkalommal találkozott egymással az örökmérleg a Rába-partiaknak kedvez. 47 győri siker és 5 döntetlen mellett 28 alkalommal győzött a Ferencváros. Az előző idényben 3 alkalommal találkoztak, kétszer a bajnokságban, és egyszer a Magyar Kupában.



A bajnokságban mindkét csapat megnyerte a hazai meccsét, a győriek 33-27-re győztek, míg a Ferencváros 2021 májusában 9(!) góllal győzte le a győrieket. A Magyar Kupa elődöntőben négy góllal győzött a Rába-parti alakulat amely megnyerte a Magyar Kupát az előző szezonban.

A találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik a győri Audi Arénában, amelyet az M4 Sport ÉLŐ-ben közvetít.



Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC, Facebook.com/ FTC Kézilabda

Forrás: Fradi.hu, győrietokc.hu