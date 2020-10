Zdravko Zovko lett a Siófok KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője a norvég Bent Dahl hétfői menesztése után.

A klub honlapjának keddi beszámolója szerint a 65 éves horvát szakvezető szerződése a mostani idény végéig szól.



Zovko játékosként 1984-ben olimpiai bajnok lett a jugoszláv válogatottal. Edzőként a férfiak között az RK Zagrebbel kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, a Fotex Veszprémmel BL-döntős, ötszörös bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győztes, a nőknél a Dunaújvárossal EHF Kupa-győztes volt. Legutóbb a BL-címvédő Győri Audi ETO KC másodedzői posztját töltötte be Danyi Gábor mellett.



Fodor János ügyvezető közölte, a csapat szereplése, eredményei, és a pályán mutatott teljesítménye egyértelműsítette, hogy változtatásra van szükség.



"Megoldásként olyan szakembert kerestünk, aki mentalitásával, tapasztalatával és filozófiájával képes rövid időn belül változásokat elérni. Fontos, hogy a lehető leghamarabb kimozduljon a csapat abból az állapotból, amiben most van. Ehhez új impulzusok kellenek" - nyilatkozta.



Hozzátette, az új vezetőedző ismeri a magyar bajnokságot, a csapatokat és a játékosokat, de egyelőre kérdéses, mikor kezdődhet a közös munka, hiszen egy koronavírusos megbetegedés miatt a siófokiaknak hétfőn karanténba kellett vonulniuk.



"A Siófok nagyon jó csapat, testközelből láthattam a fejlődésüket az elmúlt években. Biztos vagyok benne, hogy a vírushelyzet, és az abból fakadó döntések egy törést jelentettek a klub és a játékosok számára, és talán ez is hatással volt az elmúlt időszak eredményeire" - vélekedett Zdravko Zovko.



A Siófok hat győzelemmel és három vereséggel rendelkezik a bajnokságban, az Európa-liga mezőnyéhez pedig a csoportkörben csatlakozik majd.



A klub hétfőn Bent Dahl menesztése mellett azt is bejelentette, hogy felmenti a munkavégzés alól világbajnoki ezüstérmes spanyol játékosát, az irányítóként és balátlövőként is bevethető Nerea Penát.

