A Győri Audi ETO KC, a Ferencváros és a Siófok KC versenyfutása várható az aranyéremért a kedden kezdődő női kézilabda NB I-ben.

A magyar szövetség (MKSZ) március 13-án felfüggesztette az előző szezon küzdelmeit, majd április 9-én helyezések megállapítása nélkül befejezettnek nyilvánította a bajnokságokat. Mivel kiesők sem voltak, és anyagi okok miatt egyik klub sem kényszerült visszalépésre, az élvonal idén is a tavalyi mezőnnyel rajtol, bár a Szent István SE együttműködési megállapodást között a Nemzeti Kézilabda Akadémiával, amelynek értelmében közös csapatukat zömében a NEKA játékosai alkotják majd, a hazai mérkőzésekre pedig Balatonbogláron kerül sor.



Az MKSZ pénteken hozta nyilvánosságra, hogy a versenynaptár radikális megváltoztatása nyomán 19 fordulót rendeznek az idén a női NB I-ben: az első mérkőzésre - a Győr-Érd találkozóra - kedden, az idei utolsóra pedig december 30-án kerül sor. A további játéknapokról az MKSZ és a liga októberi egyeztetésein döntenek.



A lebonyolítás változatlan: a 14 csapat körmérkőzéses rendszerben játszik 26 fordulót, így alakul ki a végső sorrend, rájátszás ezúttal sem lesz.



Jelen állás szerint november 22. és december 30. között szünetel a bajnokság a norvég-dán közös rendezésű Európa-bajnokság miatt, ám a torna megrendezése a koronavírus-járvány miatt egyre bizonytalanabb.



Nagy meglepetést jelentene, ha az NB I-ben nem a Győr, a Ferencváros és a Siófok végezne az első három helyen a szezon végén. A győriektől távozott az egyaránt visszavonult Kiss Éva, Kari Aalvik Grimsbö és Katarina Bulatovic, valamint Jana Knedliková, érkezett viszont két kapus, a francia Laura Glauser és a norvég Silje Solberg, illetve a jobbszélső Lukács Viktória.





Lukács Viktória tíz éven át erősítette a Ferencvárost. Az új idényt már Győrben kezdi meg.

Fotó: Facebook.com/ Lukács Viktória



A fővárosiaknál voltak a legjelentősebb változások, ugyanis az alapemberek közül Lukács mellett Danick Snelder, Hornyák Dóra, Szemerey Zsófia, Debreczeni-Klivinyi Kinga és Emily Christensen is eligazolt, érkezett viszont a német válogatott három kiválósága, a jobbátlövő Alicia Stolle, a balátlövő Emily Bölk és a beálló Julia Behnke, továbbá a világbajnok holland jobbszélső Angela Malestein, a beálló Kisfaludy Anett, a kapus Janurik Kinga, és a jobbszélső Kovács Anett.



A Győr és a Ferencváros a felkészülési időszakban kétszer is megmérkőzött egymással: előbb 34-31-re a Bajnokok Ligája címvédője győzött, majd az FTC 24-16-ra visszavágott.





Emily Bölkkel a fedélzeten nyerne aranyat a Ferencváros.

Fotó: Facebook.com/ FTC női kézilabda



A Siófok KC az előző idényben a Ferencvárost és a Győrt is legyőzte, a nyáron pedig tovább erősödött a kerete. Csupán Silje Solberg és Andjela Janjusevic távozott, érkezett viszont két holland világbajnok, a jobbátlövő Laura van der Heijden és a beálló Danick Snelder, a német kapus Dinah Eckerle, a francia irányító Tamara Horacek, a jobbátlövő Kiss Nikolett és az irányító Tóth Gabriella.



Siófokon edzőváltás is történt, Tor Odvar Moent segítője, a szintén norvég Bent Dahl váltotta. Csapata a felkészülés során Győrben is pályára lépett, és 29-27-re kikapott, azonban minden más meccsét megnyerte.



A 2013 és 2018 között sorozatban hat bronzérmet nyert Érd kerete anyagi okok miatt teljesen átalakult a nyári szünetben, így a három élcsapat dolgát várhatóan ezúttal is a Debrecen fogja tudni leginkább megnehezíteni.

Az NB I mezőnye:



Alba Fehérvár KC, Békéscsabai Előre NKSE, Boglári Akadémia-SZISE, Dunaújvárosi Kohász KA, DVSC Schaeffler, Érd, FTC-Rail Cargo Hungaria, Győri Audi ETO KC, Kisvárda Master Good SE, Motherson Mosonmagyaróvár, MTK Budapest, Siófok KC, Szombathelyi KKA, Váci NKSE

Az eddigi bajnokok:



15-szörös: Vasas SC, Győri ETO KC

12-szeres: Ferencvárosi TC

9-szeres: Bp. Spartacus

5-szörös: Dunaújváros

3-szoros: Kőbányai KC, Csepel SC

2-szeres: Debreceni VSC

1-szeres: Debreceni Petőfi, Miskolci VSC, Veszprémi SE, VM Fűszért

Az elmúlt tíz bajnokai:



2010/11: Győri Audi ETO KC

2011/12: Győri Audi ETO KC

2012/13: Győri Audi ETO KC

2013/14: Győri Audi ETO KC

2014/15: FTC-Rail Cargo Hungaria

2015/16: Győri Audi ETO KC

2016/17: Győri Audi ETO KC

2017/18: Győri Audi ETO KC

2018/19: Győri Audi ETO KC

2019/20: a koronavírus-járvány miatt nem avattak bajnokot.



Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC