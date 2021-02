Görbicz Anita, a Győri Audi ETO KC szélsője, mint jelölt, Háfra Noémi, az FTC-Rail Cargo Hungaria átlövője, pedig mint nagykövet vesz részt a Highlights of Hungary nonprofit szervezet kezdeményezésében, ahol a kiemelkedő teljesítményű hazai szereplőket, szervezeteket évente díjazzák. A junior világbajnok kézilabdázó hatalmas megtiszteltetésnek tarja, hogy nagykövetként részese lehet ennek a remek projektnek.



Nagykövet lett…

Számomra ez óriási megtiszteltetés. Magyarországon minden évben rengeteg remek cél fogalmazódik meg, vállalkozás indul el. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen fiatalon én lehetek a Highlights of Hungary egyik nagykövete, aki jelölhet öt történetet, közösséget, személyt. Fantasztikus élmény volt találkozni a többi nagykövettel és megismerni gondolataikat, tapasztalataikat. Újabb impulzus, ami tágította számomra a világot – osztotta meg velünk Háfra Noémi.



Így került önnél egy kalapba Görbicz Anita 1000. gólja a Bajnokok Ligájában, Sterbik Árpád visszavonulása, a qatch sportinnováció, György Ádám zongoraművész és a Tiszaörsi Tészta Manufaktúra?

Sterbik Árpád vajdasági magyarként jutott fel a kézilabda csúcsára. Igazi példakép a kitartása és az elért eredményei miatt. Hihetetlen belegondolni abba, hogy a női kézilabda Bajnokok Ligája legjobb gólszerzője, Görbicz Anita, már az 1000. gólján is túl van.



Egy csodálatos sportoló fantasztikus teljesítménye ez.



György Ádámot kevesen ismerik idehaza, pedig sűrű vendége a New York-i Carnegie Hallnak, és bármelyik turnéállomásán többezres tömeg várja. A Tiszaörsi Tészta Manufaktúra megtestesít mindent, amiről egy sikerre éhes, igazi magyar, vidéki vállalkozás álmodik. Öt háziasszony alapította a céget, mára pedig már több fővárosi étteremnek is beszállítanak.



És a qatch?

A qatch a kézilabdának egy nagyon hasznos kiegészítő mozgásformája, edzésmódszere, ráadásul magyar találmány. Az sem mellékes, hogy 2020-ban már világbajnokságot is rendezhettek, amit a magyarok nyertek. Nagyon remélem, hogy minél több emberhez eljut az általam jelöltek híre és megismerik munkásságukat, elért eredményeiket – fejezte ki elismerését Háfra Noémi.



Görbicz Anita is a jelöltek közt van.



Fotó: Catalin Soare/NurPhoto via Getty Images



Görbicz Anita nem is sejtette, hogy tavaly a dán Odense elleni mérkőzésen jubilálni fog. A sűrű versenynaptár miatt csak az ominózus találkozó előtt jutott a fülébe, hogy egy újabb, komoly mérföldkő kapujában áll.



Valóban nem foglalkoztam vele. A meccsre koncentráltam, mert a legfontosabb mindig a győzelem. Ha lehet gólokkal, ha lehet, gólpasszokkal segítem a csapatomat a győzelemhez. Bedobtam a gólt, és hallottam a nagy üdvrivalgást.



Jól esett egy pillanatra megállni és elgondolkodni az elmúlt éveken, de aztán mentünk is tovább.



Azóta már több gólt is szereztem és azok is ugyanolyan fontosak voltak, mint az ezredik. Szép mérföldkő, jó volt olvasni az 1000 gólról írt statisztikát a klub honlapján, de sosem elsősorban az én, hanem a csapat sikere és sikeressége a legfontosabb – árulta el a női Bajnokok Ligája minden idők legtöbb gólt szerző játékosa, Görbicz Anita.



Sterbik Árpád is a jelöltek között van, mit gondol a karrierjéről?



Árpi egy fantasztikus kapus volt, hihetetlen eredményeket ért el. Csak a legnagyobb tisztelettel tudok róla és eredményeiről beszélni, hiszen egy igazán alázatos remek sportemberről van szó. Abszolút esélyes hogy elnyerje a címet!



Ráadásul, egy hazai, kézilabdához kötődő sportági fejlesztés a qatch is megtalálható a legjobbak között.



Igen, én is kipróbáltam már. Az egész csapat nagyon élvezte a qatch-et, ráadásul az asztal gyönyörű, „Etós” designt is kapott. Izgalmas játék, kell hozzá a gyors helyzetfelismerés és az se baj, ha valaki jól olvassa az ellenfél mozgását. Na és persze futni is tudni kell. Élveztem a játékot, de én azt hiszem, most már megmaradok a kézilabdánál.



Hamarosan épp Győrben küzdhetnek a lányok az olimpiai kvótákért. Mit gondol az esélyekről? Mire kell figyelnie a csapatnak?



Az elmúlt évek legfontosabb meccsei jönnek márciusban. Hazai pályán leszünk, de ha nem javul a pandémiás helyzet lehet, hogy végképp le kell mondanunk a hazai pálya előnyéről, a fantasztikus magyar szurkolók támogatásáról. Velük is nehéz lett volna, nélkülük pedig egyesen rossz lenne játszani.



De az élet nem kívánságműsor. Nyerni kell, és ki kell jutni az olimpiára. A csapatot alkalmasnak találom erre, de nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen a szerbek és az oroszok, valamint a kínaiak is az álmaikért küzdenek.



Vannak sérültek, akikre nem számíthatunk, de nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat keressük, mert az biztos, hogy az aktuális magyar csapat minden tagja körömszakadtáig fog harcolni a győzelemért és a tokiói részvételért.



A közönségszavazás 2021. február 18. (csütörtök) 10:00 óráig tart.

Borítókép: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images

Forrás: Quatch