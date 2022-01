A négyszeres válogatott Szekerczés Luca távozott a német Thüringer HC kézilabdacsapatától, és az élvonalban sereghajtó Szombathelyi KKA-ban folytatja pályafutását.

A vasi klub keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a 27 éves jobbátlövő korábban a Ferencváros, a Siófok, a Dunaújváros, az MTK és a német Metzingen együttesében is szerepelt.



"A legutóbbi németországi időszakomat kudarcként éltem meg, de most nagyon örülök, hogy itt lehetek Szombathelyen. Az elmúlt másfél hétben már a csapattal edzettem és nagyon jók az első benyomásaim" - nyilatkozta Szekerczés.



Hozzátette, eddig gördülékeny a közös munka és érzése szerint remekül halad a beilleszkedése.



"Nehéz tavasz elé nézünk, de bízom benne, hogy segítségére leszek a csapatnak a bennmaradás kiharcolásában" - fogalmazott.



A szombathelyiek szintén kedden jelentették be, hogy a brazil Ana Luiza Borba, az orosz Jekatyerina Lubjanaja és a horvát Kristina Prkacin távozott a csapattól.

Borítókép: szombathelyikézilabda.hu