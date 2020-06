Befejezte pályafutását a győriek magyar válogatott kapusa Kiss Éva.



A 32 éves kapus még 2020 januárjában jelentette be, hogy valószínűleg nem áll többet a kapuba az idény végén. Ezt most már a Győr is megerősítette.



Kiss Éva azonban nem szakad el teljesen a kézilabdától. A győri utánpótlást segíti a következő szezontól.



A Győri audi Eto KC írását változtatás nélkül tesszük közzé.

„Nagyon nehéz döntést kellett meghoznom, de úgy határoztam, hogy a szezon végével befejezem aktív sportolói pályafutásomat. Sokat gondolkodtam a folytatáson, de úgy érzem, ez a legjobb számomra. Örülök, hogy Győrben maradhatok, a klub számít rám a jövőben is, az utánpótlásban a fiatal kapusokkal fogok foglalkozni. Párhuzamosan elkezdem az edzői licencek megszerzését, korábban a felsőfokú tanulmányom mellett középfokú edzői képesítést is szereztem, hiszen szeretnék hozzájárulni, hogy a magyar kézilabdázás kiemelkedő kapushagyományai a jövőben is biztosítva legyenek.” – nyilatkozta klubunk honlapjának Kiss Éva idén januárban. Sajnos pár héttel később ideglenesen, majd végérvényesen megállt a magyar és a nemzetközi kézilabda élet is.

„Nem tagadom nem így képzeltem el a befejezést, de kár ezen túl sokáig keseregni, hiszen sokkal nagyobb tragédiák is történtek világszerte. Én már meghoztam egyszer a döntésem a pályafutásom illetően, ezen a jelenlegi helyzet nem változtatott. Köszönök mindent a Győri Audi ETO KC-nak, csapattársaimnak, a klubvezetésnek és a szurkolóknak. Innentől arra koncentrálok, hogy a pályán kívül, az edzői hivatásban tudjam a legtöbbet adni a klubomnak."





Kiss Éva a 2015/16-os szezonban érkezett Győrbe, első meccsét 2015. szeptember 2-án játszotta az FKC ellen. Azóta 119 magyar bajnoki, 11 Magyar Kupa és 78 Bajnokok Ligája mérkőzésen védte a Győri Audi ETO KC hálóját. Ez idő alatt négyszer lett magyar bajnok (2016, 2017, 2018, 2019), háromszor Magyar Kupa győztes (2016, 2018, 2019) és háromszor Bajnokok Ligája győztes (2017, 2018, 2019) csapatunkkal.

Összesen 208 tétmérkőzésen állt a győri kapuban, ezeken a meccseken 1 gólt szerzett, 2016. március 2-án a DVSC elleni bajnokin.

Kiss Éva pályafutásának legutolsó meccse a 2020. március 7-én lejátszott Győri Audi ETO KC – SCM Ramnicu Valcea BL találkozó volt.

Győri, de talán egész kézilabdázói pályafutásának legemlékezetesebb momentuma a 2018. május 13-án a budapesti Papp László Budapest Sportarénában megrendezett Győri Audi ETO KC – Vardar Skopje Bajnokok Ligája döntő utolsó másodpercei, mikor ziccert hárítva BL győzelemhez segítette csapatát.

Köszönjük Kiss Éva elmúlt 5 szezonbeli teljesítményét, és sok sikert kívánunk az aktív sportolói pályafutása befejezését követő élethez.

Köszönjük Évi!



