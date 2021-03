A Ferencváros női kézilabdacsapata két meghatározó játékosa, Márton Gréta és Klujber Katrin is új szerződést írt alá – noha mindkettejüknek 2022. június 30-ig szólt a mostani megállapodása is, már most további két évre elkötelezték magukat a Ferencvároshoz.

„Végtelenül boldog és büszke vagyok, hogy két meghatározó kézilabdázónkkal is sikerült megállapodni a szerződése meghosszabbításáról – mondta Bognár László, a szakosztály ügyvezető igazgatója.

Márton Gréta saját nevelésű játékosunk, 2007 óta van a klub kötelékében, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen sokat jelent a Fradinál az efféle hűség. Fiatal kora ellenére nagyon érett gondolkodású, tudatos sportoló, és öröm látni, hogy ezt a kiegyensúlyozott szellemiséget, amely egybecseng a Ferencvárossal, otthonról hozza.

Gréti stabil teljesítményt nyújt évek óta, megérett arra, hogy a csapat húzóembere, igazi vezére legyen. Hisszük, hogy sok van még a pályafutásában. Klujber Katrin ugyan nem nálunk nevelkedett, de itt vált meghatározó, válogatott kézilabdázóvá, és itt tette meg pályafutásában azt a lépcsőfokot, amellyel az európai élmezőnybe ért.

Rengeteget fejlődött az elmúlt években, megmutatta, hogy mekkora potenciál rejtőzik benne már most, fiatal kora ellenére is, de még többet tud kihozni magából. Nem véletlenül tartották őt a magyar kézilabda egyik legnagyobb tehetségének, mindenki láthatta, hogy mire képes, és mostanra ki is lépett már a tehetség kategóriából. Hosszú út áll még előtte, sokat kell dolgoznia és fejlődnie, de hiszem, hogy posztján igazi klasszissá válhat. Gréti és Keti esetében is külön öröm, hogy bőven, csaknem másfél évvel az eredeti szerződés lejárta előtt sikerült megállapodnunk a hosszabbításról. Nagyszerű visszajelzés, hogy bíznak bennünk, bíznak a Ferencvárosban, hogy együtt elérjük a céljainkat.”

