A Győri Audi ETO KC két idegenlégiósa megmutatta, hogy nem csak a pályán állják meg a helyüket.

Béatrice Edwige és Laura Glauser két edzés közt sem unatkozik. A francia játékosok a mai világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán a TikTokon múlatják az időt. Legutóbb tánctudásukat is megcsillogtatták, két népszerű challenget is kipróbáltak.

A világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Edwige 2019 óta, míg a szintén olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok kapus Glauser 2020 óta játszik a magyar bajnok színeiben.









A videókat elnézve elmondhatjuk, hogy kiváló ritmusérzéküket nem csak a pályán kamatoztatják nagyszerűen.

Amennyiben pedig ön is végig azon gondolkodott a kisfilmek alatt, hogy honnan ismerős annyira Laura Glauser, eláruljuk a 27 éves játékos szinte kiköpött mása a Bérgyilkos a szomszédom című film sztárjának, Amanda Peetnek.



Azért, hogy a mozgásukat is össze tudják hasonlítani, róla is mutatunk egy táncos videót!

James asks Max Greenfield and Amanda Peet about roles that involve dancing, and Amanda shares the moves she's saving for her daughter's Sweet 16."Subscribe T...