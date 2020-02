Slavica Schuster személyében horvát válogatott irányítót igazolt az Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapata.

A székesfehérvári klub csütörtöki sajtótájékoztatóján Balássi Imre elnök elmondta, hogy a szezon kezdetére a 14 fős keretükből mindössze hét felnőtt játékos maradt sérülések és családalapítás miatt. A klub utánpótlásából kapott szerepet több fiatal, akik megállták a helyüket az NB I-ben, azonban az eredményességet is szem előtt tartva leigazolták a horvát irányítót.



Úgy vélte, a fél plusz egy évre szerződtetett Slavica Schuster a szezon hátralévő részében hasznára lehet a csapatnak és segíthet a fiataloknak is a fejlődésben.



Deli Rita vezetőedző hangsúlyozta, hogy szeretnének feljebb kapaszkodni a bajnoki tabellán - amelynek jelenleg a 12. helyén állnak -, ehhez pedig az eddigi húzóemberek, vagyis Claudine Mendy, Walfisch Mercédesz, Szarka Adrienn és Pelczéder Orsolya mellé kellett még egy rutinos játékos.



Slavica Schuster közölte, hogy pályafutását a horvát Podravka Koprivnicában kezdte, majd játszott Szlovéniában, Szlovákiában és Spanyolországban. Nagy kihívásnak érzi, hogy Magyarországon szerepelhet, hiszen a világ egyik legerősebb bajnokságában játszhat mostantól.



A klub a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy további két évre hosszabbítottak Szarka Adriennel és Töpfner Alexandrával, míg két saját nevelésű fiatallal, Besszer Borbálával és Dubán Nikolettel négy évre szóló szerződést kötöttek.



Az Alba Fehérvár KC azt is bejelentette, hogy nyártól a csapat tagja lesz Háfra Luca, a Ferencváros balszélsője.

