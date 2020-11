A magyar női kézilabda-válogatott 28-27-re nyert Svédország vendégeként Európa-bajnoki felkészülési mérkőzésen, szombaton Trollhättanban.

A találkozó 15 perccel később kezdődött, mert a csarnokban a bemelegítés során szétrobbant egy üvegből készült kosárlabdapalánk.



A svédek az elmúlt években remekül szerepeltek a nagy tornákon: a 2014-es Európa-bajnokságon harmadikok, a 2016-os olimpián negyeddöntősök, egy évvel később a világbajnokságon negyedikek voltak.



Idei első mérkőzését támadásban és védekezésben is remekül kezdte a magyar csapat, ezért a hazaiak szövetségi kapitánya tíz perc után időt kért (2-6). Ezt követően mindkét kapu előtt pontosabban kézilabdáztak a svédek, így újabb tíz perc elteltével már a vendégek szakmai stábjának kellett időt kérnie (7-9). A skandinávok egy 6-0-s sorozat végén - a meccs során először - átvették a vezetést, mivel a magyarok tíz percig nem találtak a hálóba, a beálló körüli védekezésük és a saját beállóik megjátszása is gyengén működött.



A szünetben 14-12 volt az állás, majd a második félidőben végig szorosan alakult az eredmény, mindkét oldalon több hiba csúszott a játékba.



Egészen az ötvenedik percig kellett várni, hogy a magyar együttes visszavegye a vezetést (23-24). A házigazdák az utolsó percben az egyenlítésért támadtak, de mivel nem jártak sikerrel, a magyar válogatott 28-27-re nyert.





A két együttes 26. egymás elleni találkozóján a magyarok négy-négy vereség és döntetlen mellett 18. alkalommal győztek. A két gárda vasárnap 15.30-tól ismét megmérkőzik egymással.

"Nagyon hasznos volt ez a mérkőzés, nagyon jó és nagyon hű képet kaphattunk arról, milyen állapotban vagyunk most, hol vannak még tartalékok. A kezdés nagyon jól sikerült, de abból sem szabad túlzott következtetéseket levonni, és abból sem, ami utána történt" - nyilatkozta Danyi Gábor, a magyar válogatott egyik szövetségi kapitánya a Sport Televíziónak.



Hozzátette: megbeszélték, hogy az eredménytől függetlenül meghatározott perceket kapnak a játékosok, próbálgattak különböző összeállításokat, különféle páros kapcsolatokat támadásban és védekezésben is. A Győri Audi ETO KC vezetőedzője kifejtette, nagyon sok tartalék van még a csapatban, amely az átlövőjátékban a távoli zónából ennél sokkal többet tud.



"Beállójátékunk alig volt, biztos, hogy ennél sokkal hatékonyabb és veszélyesebb lesz" - magyarázta.



Danyi rávilágított, hogy bár nagyon kevés gyors gólt kaptak, de a visszarendeződésük sokszor nem működött jól, illetve a blokk és a kapus összhangja sem volt megfelelő.



A dániai Európa-bajnokságon a magyar együttes a koldingi C csoportban jövő pénteken Horvátországgal, vasárnap Szerbiával, majd december 8-án a világbajnok Hollandiával játszik. A csoportból az első három helyezett jut a középdöntőbe.