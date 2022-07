A gyorietokc.hu írását változtatás nélkül közöljük.

A Győri Audi ETO KC átlövője Háfra Noémi a dán bajnok Odense Handbold együttesében szerepel a 2022/2023-as szezon során.

Egy évig biztosan külföldön kézilabdázik Háfra Noémi, aki a következő szezonban a Győri Audi ETO KC csapata helyett a szintén Bajnokok Ligája résztvevő dán bajnokcsapat Odense Handbold játékosa lesz.

„Háfra Noémi a magyar kézilabdázás egyik legtehetségesebb játékosa, nem volt véletlen Győrbe szerződtetése sem, hiszen minden képessége meg van ahhoz, hogy klubunkban a legmagasabb szinten szerepelhessen. Noémi elmúlt szezonjai nem úgy sikerültek, ahogy azt ő, vagy bárki más elképzelte volna. Abban minden érintett fél egyet értett, hogy a játékosnak a legnagyobb segítség az, ha minél több időt tud pályán tölteni. Noémi fejlődését szem előtt tartva szeretnénk, ha újra régi formájában tudna játszani, ezért is járultunk hozzá ahhoz, hogy ideiglenesen csapatot váltson. A dán bajnokság jelenleg az egyik legerősebb Európában, az Odense csapatában azonban többen is kiestek a posztjáról, így várhatóan sok játéklehetőséget kap majd, ráadásul a Bajnokok Ligájában is szerepelhet. Háfra Noémi továbbra is klubunk igazolt sportolója marad, 2023 nyarától továbbra is a Győri Audi ETO KC csapatának szerződtetett játékosa. Ezúton kívánok sok sikert neki Dániában!” - nyilatkozta Görbicz Anita elnök.

“Háfra Noémi személyében egy agilis, szorgalmas, alázatos játékost ismertem meg, aki minden egyes nap azért dolgozik keményen, hogy újra visszatérjen a kézilabdázás legmagasabb szintjére. Ebben most egy külföldi állomáshely a következő lépés számára, mi pedig nem gördítettünk akadályt elé. A BL-induló Odense csapatában minden adott, amire a játékosnak jelenleg szüksége van. Háfra Noémi odensei szerepvállalását követően teljes a 2022/23-as szezonra a keretünk, nem tervezünk további igazolást.” - nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri Audi ETO KC felnőtt csapatát tulajdonló Győri ETO Kft ügyvezetője.

„Sajnos az elmúlt szezonom nem úgy sikerült, ahogy elterveztem. Sokat beszélgettem azokkal, akik közel állnak hozzám, valamint a Győri Audi ETO vezetőségével, és arra a következtetésre jutottam, hogy a következő szezont olyan klubban kell kezdenem, ahol nagyobb esélyem lehet több játékidőre, és ezáltal tovább fejlődhetek. Több megkeresés, érdeklődés is érkezett, ami egy ilyen szezon után különösen örömteli volt. Döntésem több okból is a dán Odense Handbold csapatának kedvezett. Egyrészt nagyon közel áll hozzám a skandináv mentalitás, és szeretnék még többet megtudni arról a mindennapi felszabadult és pozitív életszemléletről és kézilabdáról, amit a játékosok képviselnek ebben a régióban, valamint biztos vagyok benne, hogy taktikailag és fizikailag is sokat fogok fejlődni a dán kézilabda kultúrában. Az előző szezonban kétszer találkoztunk a Bajnokok Ligájában, és az Odense mindkétszer kemény ellenfélnek bizonyult. Szeretném megköszönni a Győri Audi ETO ETO KC vezetésének, hogy hozzájárultak a dániai vendégszereplésemhez, bízom benne, hogy egy év múlva még érettebb és értékesebb játékosként térek vissza Győrbe.” - nyilatkozta Háfra Noémi.

A továbbiakban a klubcsere kapcsán egyik fél sem kíván újabb nyilatkozatot tenni. Háfra Noéminek ezúton is sok sikert, valamint sérülésmentes, eredményes szezont kívánunk Dániában.

Borítókép és fotók: hafra.noemi/Instagram