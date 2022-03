A bajnok Ferencváros, a címvédő Győr, valamint a Dunaújváros és a Siófok jutott a négyes döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában.

A szerdai negyeddöntőben az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes győriek házigazdaként 33-19-re nyertek a Kisvárda ellen. A norvég kapus Silje Solberg 59 százalékos védési hatékonysággal (17/10) járult hozzá a sikerhez.

A Ferencváros 30-22-re győzött a Debrecen vendégeként. A holland Angela Malestein és a német Emily Bölk is hét gólt lőtt a fővárosiaknál. A meccs kétharmadánál a DVSC német válogatott kapusa, Ann-Cathrin Giegerich súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett.

A Siófok 25-24-re győzte le a Vácot, amelynek vendégként a döntetlen is továbbjutást jelentett volna, ám a válogatott Kácsor Gréta lövését 11 másodperccel a vége előtt Herczeg Lili kivédte. A kapus 11 védéssel, Debreczeni-Klivinyi Kinga pedig hét góllal zárt. A túloldalon Kuczora Csenge volt a legeredményesebb nyolc találattal.

A Dunaújváros a másodosztály (NB I/B) felsőházi rájátszásában százszázalékos teljesítménnyel listavezető Békéscsaba otthonában nyert öt találattal, a kilencig jutott Farkas Johanna és a hétszer betaláló Szalai Babett vezérletével.

Az elődöntő sorsolása a tervek szerint hétfőn lesz, és akkor jelentik be a május 28-29-én sorra kerülő négyes döntő helyszínét is.

Eredmények, negyeddöntő:



Győri ETO KC-Kisvárda Master Good SE 33-19 (17-12)

DVSC Schaeffler - FTC-Rail Cargo Hungaria 22-30 (11-14)

Békéscsabai Előre NKSE-Dunaújvárosi Kohász KA 22-27 (13-12)

Siófok KC-Váci NKSE 25-24 (13-10)

Borítókép: Facebook.com/ FTC Kézilabda