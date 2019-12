A Ferencváros csapatába két játékos is visszatér a Győr elleni rangadóra. Szucsánszki Zita, valamint Hornyák Dóra.

A találkozó igazi gólparádéval kezdődött Amorim és Oftedal góljaira Háfra valamint Schatzl válaszolt, majd öt perc után Kovacsics góljával már a fővárosi zöld fehéreknél volt az előny, amit Schatzl toldott meg egy újabb góllal (4-2).

A 10. percre mindkét csapat megnyugodott, Leynaud is elkezdte fogni a lövéseket, és Bíró Blanka is remekelt, Klujber bombája után továbbra is maradt a két gólos ferencvárosi előny (6-4).



A 15. percben Klujber hetesére a visszatérő Amanda Kurtovic válaszolt, így 8-7-re vezetett a Ferencváros csapata.



A Ferencváros együttese az első negyedórában bátran játszik, a győri szélsőket pedig Bíró Blanka babonázta meg.



A 20. percben továbbra is vezetett a Ferencváros Márton Gréta góljára Stine Oftedal válaszolt így 9-8-ra vezetett a Fradi.